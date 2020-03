Ascolta la dottoressa: “Tutti noi portatori di Covid, indossiamo la mascherina, lo fermeremo”

“Siamo tutti portatori sani di Coronavirus, ma se indossiamo sempre la mascherina possiamo bloccare la sua diffusione”. Paola Bocchi, medico di base ad Alzano Lombardo, lancia un audio-appello per sensibilizzare le persone all’utilizzo del dispositivo di protezione.

“Ognuno deve avere la propria mascherina – dice la dottoressa, che lavora in uno dei paesi della nostra provincia con più colpiti dall’emergenza – . L’idea, fino a prova contraria, è che siamo tutti infetti e asintomatici”.

“Ognuno deve respirare le proprie goccioline di saliva e non le deve spargere in giro. Tutti devono avere la mascherina per non infettare gente, superfici o strade”.

“Non servono per proteggere noi dal resto del mondo, ma per proteggere il resto del mondo da noi. Noi siamo infetti e siamo dei portatori sani di Coronavirus”.

“Avete visto le immagini dalla Cina. Se tutti lo facciamo, nessuno respira goccioline infette e questo maledetto virus si ferma”.

Poi la dottoressa spiega, per chi non riesce a trovarle in commercio, come realizzare una mascherina in casa, in breve tempo e con poca spesa. Ascolta l’audio: