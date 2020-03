Il direttore della Caritas di Bergamo: “Mercoledì altri 3 sacerdoti sono morti”

Il direttore della Caritas di Bergamo, don Roberto Trussardi, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, ha spiegato e commentato la situazione disperata della terra bergamasca, colpita pesantemente dal contagio da coronavirus. In particolare la Curia di Bergamo: “Mercoledì 18 marzo sono morti altri tre sacerdoti – ha detto -. Fino adesso abbiamo avuto 13 sacerdoti morti. Una quindicina sono in ospedale, ma in miglioramento mentre ancora 2-3 sono molto gravi in terapia intensiva. Speriamo che ce la facciano ma la situazione non è facile”.

“Un dramma, una vera tragedia – ha aggiunto don Trussardi – vedere questi camion dell’Esercito portar via più di 60 bare perché il forno crematorio non riusciva a stare dietro a tutte le morti. È veramente un dramma, anche ieri sono stati davvero tanti i morti e i contagi. Speriamo che si risolva questa brutta situazione”, ha concluso.