Gallera sull’ospedale da campo di Bergamo: “Assoluta necessità ma servono medici”

L’assessore regionale lombardo al welfare Giulio Gallera ha parlato dell’ospedale da campo di Bergamo, il cui allestimento è stato sospeso a sorpresa mercoledì sera: “È un’assoluta necessità, non c’è nessun cambiamento di programma” ha dichiarato in tv alla trasmissione Agorà di Raitre. “Il tema clou è il personale che lo andrà a gestire. Perché devono arrivare 300 infermieri e medici cinesi, altrimenti non sappiamo come gestirlo” .

Insomma è la carenza di personale sanitario il tema più pressante oggi per rispondere all’emergenza coronavirus. “Siamo arrivati al limite col nostro personale – ha detto Gallera – Se arriva lo utilizzeremo prioritariamente all’ospedale di campo a Bergamo”.