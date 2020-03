Fontana: “Recuperato gruppo di medici per l’ospedale da campo di Bergamo”

Arriva con la mascherina il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e presenta il vicepresidente della Croce Rossa cinese Sun Shuopeng: “È stupito di come ci sia ancora troppa gente per le strade e ci sia ancora troppa gente sul trasporto pubblico e poca che porti le mascherine. Lui dice che le misure sono troppo poco rigorose”.

“Nessuno può solo guardare nella risposta al Covid-19 – dice l’esponente della Croce Rossa cinese – governo, istituzioni, medici… ma ognuno, ogni singolo deve fare la propria parte. È tempo di chiudere attività, chiudere tutto, chiudere ogni possibilità di incontro e contagio”.

Il governatore parla poi della polemica legata all’ospedale da campo che deve essere realizzato a Bergamo: “Oggi pomeriggio verrà data conferma che i lavori riprenderanno, siamo riusciti a recuperare un gruppo di medici che potranno andare all’ospedale in questione. Forse si sono fatte affermazioni un po’ ruvide, ma la tensione è la causa di tutto: dichiarata e assoluta la volontà di realizzare quell’ospedale a Bergamo”.

È il segretario della Lega, Matteo Salvini conferma: “Medici e attrezzature in arrivo: così possono finire gli ultimi lavori per l’ospedale alla Fiera di Bergamo. L’appello di Regione Lombardia ha dato i frutti: saranno operativi altri medici in aggiunta a quelli che sono già in trincea negli ospedali della provincia e della regione. Ora testa bassa e continuiamo a lavorare, anche per rendere operativo l’ospedale all’ex fiera di Milano”.

Salvini, mercoledì mattina aveva rilanciato l’appello della Regione per “arruolare” medici appena andati in pensione o in arrivo da altre zone d’Italia.