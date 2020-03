Don Matteo, Eduardo o Benvenuti al nord? La tv del 19 marzo

Per la prima serata in tv, giovedì 19 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda l’ultima puntata della fiction “Don Matteo 12”, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

Verrà proposto l’episodio intitolato “Non desiderare la roba d’altri”: in casa di Sergio viene ritrovato il corpo senza vita di una donna. Anna crede nell’innocenza del giovane, mentre il pm Nardi no. Intanto, la canonica è in grande fermento: il papa ha proposto a don Matteo di diventare cardinale lasciando per sempre Spoleto e tutti i suoi amici. Natalina, Pippo e Cecchini non accettano l’idea e fanno in modo di screditare il sacerdote agli occhi del Nunzio Apostolico, giunto in Umbria per valutare la sua candidatura.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena la commedia “Questi Fantasmi”. Ogni giovedì in prima serata, torna in tv il grande Teatro di Eduardo, con l’adattamento curato da Massimo Ranieri.

Spazio all’attualità su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Attacco al potere”; su Canale5 alle 21.20 “Benvenuti al nord”, con Claudio Bisio; su Italia1 “King Arthur – Il potere della spada”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Altitude – Paura ad alta quota”; su Iris alle 21 “Indiana Jones e il tempio maledetto” e su Italia2 alle 21.20 “Agente Smart – Casino totale”.

Su Rai5 alle 21.10 andrà in onda “Gatti e Semenchuk a Santa Cecilia”. Il maestro Daniele Gatti torna sul podio dell’Orchestra e del Coro di Santa Cecilia con un programma interamente dedicato ad autori russi: il balletto Petruška di Igor Stravinskij e la Cantata (tratta dalla colonna sonora dell’omonimo film di Eizenstejn) Alexander Nevsky di Sergej Prokofiev. Solista il mezzosoprano Ekaterina Semenchuk.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Colori veri”, “L’anello di fuoco”, “Abbatti la casa” e “Distratti al dolore”. Nel primo, i medici dell’ospedale devono affrontare un caso difficile che riguarda un paziente pericoloso. Nel secondo, lo stesso paziente è scappato dalla stanza, e ora le vite e le carriere dei medici sono a rischio. Nel terzo, Meredith e la squadra si impegnano per aiutare la sorella di Owen, dopo il suo inaspettato ritorno. Nel quarto, Meredith è ancora alle prese col delicato caso della sorella di Owen, mentre Jo compie una scelta che sorprende tutti.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 “Criminal minds”; su La5 alle 21.10 la replica del Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.