Coronavirus, in Valle Seriana Superiore e Val di Scalve supporto psicologico telefonico

Il periodo che stiamo vivendo, segnato dall’emergenza Coronavirus, è difficile. Le problematiche sono molte e impattano fortemente sulla vita di ognuno di noi.

Da un lato ci sono i timori per la propria salute, la paura del contagio, la malattia o la perdita di persone care, amici e conoscenti, mentre dall’altro le regole necessarie per ridurre la diffusione del virus, che comportano importanti restrizioni delle relazioni sociali e modificano fortemente la propria quotidianità. A tutto questo si aggiungono l’angoscia perchè non si sa quando l’emergenza finirà, la gestione dei figli costretti a rimanere a casa e le preoccupazioni per il futuro, l’economia e il lavoro.

Per aiutare le persone ad affrontare questo delicato momento, l’Ambito Distrettuale n°9 Valle Seriana superiore e Valle di Scalve in collaborazione con il servizio Minori e Famiglia ha attivato un servizio di sostegno psicologico a distanza rivolto a tutti coloro che sentono la necessità di un momento di conforto e incoraggiamento, di ascolto e aiuto nella gestione dei vissuti emotivi legati all’emergenza Coronavirus. Ai cittadini residenti nei 24 Comuni associati viene offerta la possibilità di effettuare colloqui gratuiti al telefono: le persone che risponderanno sono altamente qualificate e pronte a dare una mano.

Per usufruirne si può inviare un’e-mail a servizisociali@comune.clusone.bg.it o telefonare al numero 034689616: specificando nome cognome e recapito telefonico si verrà ricontattati per concordare un colloquio.

I Comuni sono Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo , Valbondione, Valgoglio, Villa D’Ogna e Vilminore di Scalve.