Coronavirus, Brembo estende la chiusura degli stabilimenti fino al 29 marzo

Brembo ha deciso di estendere la chiusura dei propri stabilimenti fino al 29 marzo: lo comunica l’azienda in una breve nota.

“A causa del protrarsi dell’oggettiva situazione di emergenza in Lombardia e dei provvedimenti straordinari assunti dal Governo nazionale e da altre autorità in Europa – spiegano – Brembo ha deciso di estendere la sospensione temporanea dell’attività nei propri stabilimenti italiani di Stezzano, Curno, Mapello e Sellero fino al 29 marzo.

Per l’azienda, il posticipo è un atto di responsabilità necessario per tutelare la salute e la sicurezza delle proprie persone e per intensificare le misure collettive di contenimento alla diffusione del virus.

Brembo continua a monitorare con la massima attenzione l’evolversi della situazione ed è pronta a riprendere le proprie attività non appena le condizioni lo renderanno possibile”.