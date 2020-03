Emergenza coronavirus

“Bergamo fai rumore”: petizione per aprire l’ospedale da campo

Da mercoledì notte è partita la petizione, lanciata da Laura Sarti su Change.org, che in poche ore ha quasi raccolto quattromila firme, per richiedere che il progetto dell'Ospedale da campo degli Alpini a Bergamo non venga sospeso