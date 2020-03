Beppe Fiorello vede il tragico corteo di Bergamo: “Tre giorni di lutto nazionale”

Il corteo “funebre” di mezzi dell’Esercito (leggi), con le sessantacinque bare dei bergamaschi morti per il Coronavirus che lascia di notte la città perché i feretri non hanno trovato posto nel cimitero e i corpi non possono essere cremati, rimarrà per sempre impressa nelle nostre menti.

Davanti a questa immagine così drammatica e carica di dolore, Giuseppe Fiorello ha scritto questo tweet: “Camion militari per portare le bare dei morti e ancora si canta sui balconi, si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale, si fanno happening sui social. Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e le loro famiglie, social sì ma senza fare festa”.

E al suo cinguettio allega l’immagine toccante dei mezzi militari che si stanno incolonnando, lasciando alle spalle il cimitero di Bergamo.