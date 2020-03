Regione, dietrofront inatteso: “Sospendete l’installazione dell’ospedale da campo”

Una richiesta improvvisa e inattesa: sospendere l’installazione dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo.

“In relazione all’attivazione disposta dal Dipartimento, su richiesta di Regione Lombardia, della

struttura dell’ospedale da campo dell’ANA presso la Fiera di Bergamo a supporto degli ospedali locali per far fronte alle emergenze sanitarie in corso, si chiede di sospendere l’installazione della struttura campale che potrà essere ripresa non appena si renderà disponibile il personale medico necessario per la gestione sanitaria della stessa. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente non appena si determineranno le suddette condizioni”.

È quanto si legge nella nota, firmata dal direttore generale territorio e protezione civile di Regione Lombardia Roberto Laffi, inviata nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo a Sebastiano Favero, presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, e Sergio Rizzini, direttore generale della Sanità Ana, oltre che al capo della Protezione Civile Giulio Borrelli e alla direzione generale Welfare.

Una richiesta che ha sorpreso e spiazzato gli operatori e quanti in questi giorni si sono adoperati per mettere in moto la macchina organizzativa che avrebbe portato in pochi giorni in Fiera a Bergamo una struttura dalle grandi potenzialità, per dare respiro agli ospedali bergamaschi.

Ancora più sorprendente alla luce del via libera arrivato solo martedì e del sopralluogo organizzato proprio nella mattinata di mercoledì.

“Ma come? – si chiede il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – La richiesta di sospensione, arrivata come una doccia fredda, è un preoccupante segno di incertezza e di confusione nella gestione di un’emergenza che richiede idee chiare e decisioni certe. Solo ieri la Regione Lombardia ha comunicato a tutti il ‘via’ all’operazione dell’ospedale da campo – assolutamente necessaria per dare respiro ai presidi ospedalieri bergamaschi travolti dall’emergenza Covid19. Era chiaro a tutti che un ospedale da campo si poteva realizzare solo avendo certezza rispetto alla disponibilità del personale necessario – medici e infermieri – e delle attrezzature mediche. Se questa certezza non c’era, e a leggere la comunicazione del Direttore Generale della Protezione civile della Regione si capisce che ancora non c’è, non si doveva far partire la macchina, mobilitare risorse, esporre i vertici nazionali della Protezione Civile e le istituzioni locali. Mi auguro vivamente che si tratti solo di uno stop temporaneo e che la soluzione si trovi nelle prossime ore. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è allo stremo è ha assolutamente bisogno di rinforzi o di una struttura di appoggio come quella pensata per la Fiera”.