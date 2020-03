Quando all’improvviso… scopri di essere “solo” un vecchio

Vi proponiamo le amare riflessioni di Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl di Bergamo.

Lo sai di essere vecchio, perché gli anni li sai contare, 70… 71… 72… Ne hai appena contato uno che già ne arriva un altro e ti meravigli un po’, ma proprio solo un po’, poi vai avanti con la stessa energia di sempre. Energia certamente ogni anno appena più appannata per gli altri, ma per te più che bastante.

E corri di qua e di là: ci sono i nipotini da curare, i più grandicelli da accompagnare; i nonni “più nonni di te” da aiutare, il paese da tenere pulito, le feste da organizzare, gli incontri culturali da seguire…

Non sei vecchio, non ti senti vecchio, hai la giornata piena. Anzi il tempo neanche ti basta e per fortuna i vecchi dormono poco, quasi vogliano sfruttare tutto il tempo davanti.

E poi ci sono “i vecchi più vecchi”, quelli che ci hanno insegnato a essere le persone che siamo, quelli ai quali dobbiamo tutto ciò che abbiamo, quelli che sono i nostri affetti, la nostra famiglia, la nostra storia: forse loro meno attivi, ma sempre e comunque cari… quando sono nostri.

Poi arriva un famigerato virus e tutto cambia aspetto: sei solo un “vecchio” e nessuno vede più “la forza che c’è in te”, la voglia di fare, di esserci, di partecipare. Vede solo gli anni, i pochi che magari ti restano nei quali hai ancora progetti da portare avanti. Non guarda più cosa hai fatto, l’affetto che hai donato, la fatica che hai sopportato, la gioia che hai regalato.

Ne usciremo, certamente diversi, avendo maggior consapevolezza della nostra fragilità, ma conservando la “grinta” che ci ha sempre accompagnato in tanti momenti difficili che abbiamo attraversato per andare avanti, uniti.

Intanto, con la responsabilità che ci ha sempre caratterizzato, restiamo a casa, ma teniamoci in contatto.