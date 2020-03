Pubblicità sui giornali online: ecco come ottenere gli sgravi

Fare pubblicità sui giornali online conviene. Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono beneficiare di un credito d’imposta in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui quotidiani online.

L’importo è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari: per ottenere l’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo superi almeno dell’1% quelli realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi d’informazione.

Per accedere al credito di imposta per l’anno 2020, fino al 31 marzo è possibile inviare un’apposita comunicazione contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato. L’invio va eseguito attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare sarà disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, bisogna inviare la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti sostenuti. Questo documento attesta che quanto è stato indicato nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta presentata in precedenza sia stato effettivamente concretizzato nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti del decreto che lo ha istituito.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.