Mola mia, Bergamo

È durata molto questa giornata, più delle altre.

Le strade vuote, i volti tesi, le espressioni come attestati di diffidenza: prove tecniche di un mondo che viene.

Forse quell’altro ci lascia davvero, per ora siamo nel limbo.

Strana la storia dell’uomo, ha proprio bisogno di panico e terrore per pensare di ricrearsi.

Nel frattempo le sirene delle ambulanze impazzano tra le vie, oramai deserte, della città.

Il silenzio è calato, la saracinesca bergamasca è abbassata come nei suoi negozi.

L’ospedale è stritolato nella fatica sovrumana di medici ed infermieri, persone preziose in tempi normali e superuomini/superdonne durante le emergenze.

Loro, sconosciuti fino a quando si supera la porta d’entrata del nosocomio e poi angeli del bene, destinatari delle nostre speranze.

Questo nostro nemico, poche settimane fa solo della lontana Cina, ha un nome definito ed una peculiarità atroce: è vigliacco.

Lui, il Coronavirus, esiste e non esiste.

C’è nelle superfici del nostro bar preferito ma non nelle nostre menti.

Poi c’è nelle nostre menti e non ci siamo più noi.

Poi, ancora, si mostra quando si tossisce un po’ più forte dopo essersi mimetizzato da influenza stagionale e compie la sua infedele missione: infezione.

Odioso, subdolo, bastardo, ingannatore di uomini e abile stratega di divisioni sociali, conoscitore di rancori umani, conquistatore dello spazio degli uomini: è un virus, quasi quasi, con aspetti antropologici.

Questo virus è globale, pandemico, si specchia nella globalizzazione dei tempi toccando tutti i continenti come una macchia d’olio in un tavolo di cucina.

Come con una bacchetta ci ha spogliati nei nostri istinti, mostrandoci che il nostro sistema non è immune dagli egoismi neanche in fase emergenziale.

Prima ci si consolava che fosse lontano, poi che non fosse così ”mortale”, poi che toccasse solo particolari categorie di persone, poi ancora che fosse fuori dalla nostra zona ed, infine, ci ha rinchiuso in casa.

Questa è la tassa da pagare all’inattivismo: burocratico e comportamentale, non si scappa.

Quanto vorremmo dire che ciò che non ci uccide ci rende più forti.

Gli anticorpi umani culturali, sociali e politici sono chiamati ad una prova di forza, di coesione e di unità con particolare intolleranza verso la sconfitta.

Ogni privazione della libertà in onore del benessere nazionale deve essere potentemente ripagata: il Governo è avvisato.