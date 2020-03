Mezzoldo piange il sindaco Raimondo Balicco: “Fiero rappresentante della nostra valle”

Mezzoldo piange il suo sindaco, Raimondo Balicco, morto mercoledì mattina all’età di 77 anni. Da qualche settimana a casa influenzato, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Un altro lutto per il piccolo paese dell’alta Valle Brembana, 160 anime, che proprio pochi giorni fa aveva detto addio all’ex primo cittadino Pietro Vincenzo Salvini, fautore negli anni ’60 della strada che al Passo San Marco unisce Val Brembana e Valtellina.

Balicco, rieletto nel 2017, era stato in carica a Mezzoldo dal 2002 al 2012. Dal 1965 al 2002 nel Corpo Forestale dello Stato, ha rivestito il prestigioso ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana di corsa in montagna.

“Un brav’uomo, che ha fatto tanto per lo sport, per la Forestale e per il nostro Comune” lo ricorda il vice Domenico Rossi, con la voce strozzata dal pianto. La notizia, circolata velocemente in paese, ha colto di sopresa molte persone. “Sapevo che non stava bene e che stava passando un momento di difficoltà, ma negli ultimi giorni mi aveva tranquillizzato per messaggio, dicendo di sentirsi meglio – rivela il sindaco di Olmo al Brembo Carmelo Goglio, uno dei paesi vicini -. La scomparsa di Raimondo mi lascia sgomento e con un profondo dispiacere”.

“È sempre stata una persona molto pacata, un amico, sempre disponibile a dare consigli e anche a tirarmi le orecchie per qualche scelta che non condivideva” le parole di Jonathan Lobati, sindaco di Lenna e presidente della Comunità Montana.

Sicuramente lo conosceva molto bene Alberto Mazzoleni, predecessore di Lobati ed ex sindaco a Taleggio: “Raimondo è stato un fiero rappresentante della nostra valle, un uomo che ha dato lustro alla montagna a livello italiano”. Era anche consigliere per il Bim, Bacino Imbrifero Montano: “Come Giorgio Valoti – il sindaco di Cene scomparso pochi giorni fa, osserva Mazzoleni -. Un duro colpo per le istituzioni, che in questi drammatici giorni stanno perdendo persone di grande esperienza e attaccamento al territorio”.