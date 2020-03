Ivs, il summit delle valvole industriali raccoglie materiale sanitario per l’ospedale da campo Ana

IVS Industrial Valve Summit – la fiera delle valvole che si svolge è a fianco di Regione Lombardia nella ricerca di dispositivi medico-sanitari di massima urgenza per tutelare il personale sanitario e per consentire di curare i pazienti degli ospedali in prima linea nella battaglia contro il nuovo Coronavirus.

Il summit delle valvole industriali gioca la sua partita rilanciando a livello internazionale la call promossa da Aria Spa, la centrale acquisti di Regione Lombardia, con un invito indirizzato alle centinaia di partner e migliaia di visitatori di IVS sparsi in tutto il mondo. L’impegno di Industrial Valve Summit ha respiro globale ma epicentro locale. È anche per la casa che da sempre ospita l’esposizione, la Fiera di Bergamo, che IVS fa rete per reperire il materiale sanitario necessario per l’ospedale da campo ANA che sorgerà all’interno del perimetro degli spazi espositivi di via Lunga.

La fiera chiede ai suoi partner di verificare la disponibilità dei sistemi medicali più urgenti nei territori d’appartenenza e di inoltrare l’invito alle rispettive reti di imprese, per contribuire a tessere una solidarietà globale in aiuto a Bergamo e a tutta la Lombardia.

IVS è il più importante evento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control. La terza edizione dell’evento, che ha preso luogo gli scorsi 22 e 23 maggio, ha portato a Bergamo più di 250 imprese e quasi 11.000 visitatori, provenienti da oltre 60 diversi Paesi. Il summit vuole sfruttare la propria vocazione internazionale per fare da megafono alle necessità della regione italiana più colpita dalla diffusione di Covid-19, nonché per manifestare il suo supporto a tutta la bergamasca, territorio in cui la fiera delle valvole è nata ed è radicata sin dalla sua fondazione.

Dettaglio della richiesta extra di dispositivi medici

Industrial Valve Summit vuole contribuire attivamente all’attività del nuovo ospedale da campo ANA di Bergamo e alla rapida realizzazione dell’ospedale provvisorio in Fiera Milano. Per aiutare a reperire i macchinari e i prodotti sanitari essenziali ai nosocomi in attivazione e alle strutture operative sul territorio, IVS invita i suoi partner, come richiesto nell’appello lanciato da Regione Lombardia, a ricercare 200 letti elettrocomandati per terapia intensiva, 200 monitor paziente, 200 materassi antidecubito, 600 pompe a siringa con rack, 400 pompe volumetriche, 200 ventilatori polmonari con umidificatore, 600 sistemi di aspirazione per tracheotomia e/o per tubo endotracheale, 200 ossimetri, 200 aerosol (se non associati ai ventilatori) e 400 flussimetri per alti flussi (30 l).

Per affrontare l’emergenza Covid-19, Regione Lombardia ricerca anche 5 milioni di maschere FF2P senza valvola e altrettante mascherine chirurgiche a 3 o 4 strati, 2.000 caschi CPAP con zip e relativo generatore e 1.000 ventilatori polmonari con relativa strumentazione e monitor, 15 milioni di visiere EN 166, 20 milioni di camici impermeabili DPI di terza categoria, 20 milioni di cuffie copricapo Uni EN 13688 o DM, 20 milioni di calzari o soprascarpe Uni EN 13688 o DM, 20.000 litri di perossido d’ossigeno, 20.000 litri di detergente gel mani soluzione idroalcolina >60%, 20.000 litri di soluzione idroalcolica, 20.000 litri di ipoclorito di sodio, 500.000 tute in Tyvec classe III tipo 4 (L, con calzari), 20.000 litri di ipoclorito 14%, 10 milioni di occhiali a maschera, 10 milioni di occhiali protettivi.