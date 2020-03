Grande Fratello Vip, X-Men 2 o Assassinio sull’Orient Express? La tv del 18 marzo

Per la prima serata in tv,mercoledì 18 marzo su Canale5 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

RaiUno alle 21.25 trasmetterà il film “Assassinio sull’Orient Express”, con Johnny Depp. Hercule Poirot, rinomato investigatore belga, cerca di far luce sull’assassinio di un ricco americano sull’Orient Express, il treno più famoso del mondo. Tra eccentrici passeggeri e situazioni al limite, scoprirà che a bordo del convoglio nessuno è chi dice di essere.

Molte reti focalizzano l’attenzione sull’emergenza Coronavirus.

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposto uno speciale del Tg3 sul Coronavirus.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Stasera Italia – Speciale Coronavirus”, condotto da Barbara Palombelli.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi” proporrà una puntata dal titolo “La paura e il coraggio”, condotto da Andrea Purgatori.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “X-Men 2”; su Italia1 alle 21.20 “Segnali dal futuro”, con Nicolas Cage; su Rai4 alle 21.20 “The ones below – I nuovi vicini”; su La7D alle 21.30 “E’ arrivato nostro figlio”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Air collision”; su La5 alle 21.10 “Collateral beauty”; su Iris alle 21 “La legge della notte”; e su Italia2 alle 21.20 “Lupin III e l’elusività della nebbia”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Tarzan – L’uomo dietro l’immagine”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; e su Real Time alle 19.10 il docu-reality “Cortesie per gli ospiti”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.