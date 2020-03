Il Centro Meteo Lombardo ci illustra come sarà il tempo a Bergamo e nella provincia orobica con il consueto bollettino curato da Massimo Mazzoleni.

ANALISI GENERALE

Un vasto campo di alta pressione si estende dal Mar Caspio all’Iberia e poi in Atlantico fino alle Azzorre. Nei prossimi giorni si indebolirà sull’Europa centrale, aprendo molto probabilmente la strada ad una discesa di aria decisamente più fredda verso l’Adriatico e l’Italia. Questo cambio di circolazione dovrebbe muovere i primi passi con l’equinozio di primavera.

Mercoledì 18 marzo 2020

Tempo Previsto: In mattinata in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche passaggio di nubi in altitudine su Valchiavenna, Valtellina, Valli Orobiche ed alta Valle Camonica. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato con qualche cumulo lungo i rilievi prealpini e passaggi di nubi in altitudine sulla Lombardia Ovest. A sera su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime in lievissimo aumento con valori compresi tra 3/7°C (fino a 8/9°C nei grandi centri urbani); massime in lieve aumento con valori compresi tra 16/20°C.

Giovedì 19 marzo 2020

Tempo Previsto: Nottetempo e al mattino su tutta la regione sereno o poco nuvoloso. Qualche isolato banco di nebbia tra Pavese, Lodigiano e Mantovano in rapida dissoluzione col sorger del sole. Nel pomeriggio e in serata su Appennino Pavese, Prealpi Orobie, Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia poco nuvoloso o in parte nuvoloso con modesto sviluppo di cumuli. Sul resto della regione sereno o quasi sereno.

Temperature: Minime quasi stazionarie con valori compresi tra 4/8°C (fino a 9/10°C nei grandi centri urbani); massime pressoché stazionarie con valori compresi tra 17/21°C

Venerdì 20 marzo 2020

Tempo Previsto: Nottetempo e al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso con transito di nubi medio-alte e qualche cumulo a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio e in serata in parte nuvoloso o a tratti nuvoloso a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici. Nelle ore più calde qualche isolato rovescio su Valchiavenna, Alto Varesotto, Alto Lario, Valli Orobiche ed Appennino Pavese.

Temperature: Minime in lieve aumento con valori compresi tra 5/9°C (fino a 10/11°C nei grandi centri urbani); massime in lieve flessione con valori compresi tra 15/19°C