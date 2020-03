Fuori casa senza valido motivo, due giovani scovati con cocaina in auto

Nella tarda serata di martedì 17 marzo i carabinieri della stazione di Sovere hanno tratto in arresto, per detenzione ai fni di spaccio di sostanza stupefacente, A. A. classe 1991, disoccupato, celibe e censurato per reati inerenti gli stupefacenti e denunciato per medesimo reato C. F., classe 1987, celibe, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per stupefacenti dal 2008.

Durante un posto di controllo, lungo la S. S. 42 in direzione Casazza, volto al rispetto di quanto previsto dal decreto del governo, i carabinieri della stazione di Sovere hanno fermato un’autovettura Alfa 147 intestata ad A. A., con a bordo C. F.

Dopo aver chiesto i motivi per i quali si trovassero lì da Artogne (Bs), dove risiedono, i due hanno ammesso di essere in giro senza giustificazioni.

Vedendo l’atteggiamento dei due, i militari li hanno perquisiti e hanno trovato ad A. A. 16 grammi di cocaina suddivisa in 4 dosi in un portafoglio e a C. F. 1 grammo della stessa sostanza nella tasca dei pantaloni.

Lo stupefacente è stato sequestrato e ad A. A. è stato imposto l’obbligo di dimora ad Artogne.