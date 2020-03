Coronavirus, slitta la sagra del goloso, annullate la Fiera di san Giuseppe e la Sarnico-Lovere run

A causa dell’emergenza Coronavirus vengono annullate o rinviate le iniziative organizzate sul territorio. Sono numerosi gli eventi che erano in programma nelle prossime settimane e non si svolgeranno per ridurre assembramenti, contatti con gli altri e rischi di contagio.

È stata annullata la settima edizione del festival di letteratura “La vallata dei libri bambini”. Gli organizzatori spiegano: “Abbiamo chiesto agli autori nostri ospiti la disponibilità ad inviare un messaggio per i nostri bambini e per i nostri ragazzi. E con gioia hanno accettato”. Ne pubblicheranno uno ogni giorno sulla pagina Facebook “La vallata dei libri bambini”.

A Valbondione viene annullata l’iniziativa di sabato 21 marzo per la giornata mondiale della poesia. Alle 16 in biblioteca si sarebbe svolta la lettura delle poesie in gara per la prima edizione del concorso delle poesie, con le premiazioni e l’incoronazione dei lettori dell’inverno, vincitori del concorso di lettura “Inverno 2019-2020”.

Viene annullata la rassegna corale Città di Clusone in calendario sabato 21 marzo. L’iniziativa, organizzata dal Coro Idica, sarebbe giunta alla 38esima edizione.

Non si stanno svolgendo i concerti della nuova edizione di “Albino classica”. Gli organizzatori spiegano: “L’emergenza sanitaria per il coronavirus ci ha costretti a variare il programma… ma non ci arrendiamo. Quando l’emergenza sarà finita avremo tutti bisogno anche di musica e di arte. Seguiteci e vi aggiorneremo sulle nuove date”.

Vengono annullati gli incontri “La psicanalisi: da Freud, a Foucault, a Lacan…”, in programma il 19 marzo, e “L’esistenzialismo: da M. Heidegger. a Jaspers, a Sartre, a Marcel…” (previsto il 26 marzo), all’auditorium “Monsignor Maconi” di Gandino, con il professor Giovanni Cominelli.

Viene annullato il “Concerto di primavera” in programma a Casnigo sabato 21 marzo, con il Corpo Bandistico Musicale “Angelo Guerini”.

Viene annullata la fiera di San Giuseppe, in programma domenica 22 marzo a Gandino. Si tratta di un appuntamento storico, che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

A Chiuduno la sagra del goloso, che era prevista dal 27 al 29 marzo, viene rinviata: si svolgerà dal 5 al 7 giugno.

All’oratorio di Parre vengono annullati il Trofeo Piccoli Amici in programma sabato 28 marzo e il 6° Memorial Sergio Garatti che si sarebbe giocato domenica 29 marzo.

A Rovetta viene annullato il Torneo d’Inverno dell’Altopiano previsto sabato 28 marzo e organizzato dalla Scuola Tennis Luca Brasi e Tennis Altopiano Asd.

Viene annullata la mostra “Bruno Lucchi: sculture, progetti e disegni”, in cartellone dal 28 marzo al 28 maggio alla galleria d’Arte Contemporanea Franca Pezzoli di Clusone.

Sono annullati corsi e ritrovi sportivi e ricreativi, chiusi i musei, cancellate le visite guidate e itinerari turistici su tutto il territorio.

La Sarnico Lovere Run che era programmata per domenica 26 aprile viene annullata. In un comunicato gli organizzatori spiegano: “Nel rispetto del grave momento dovuto alla pandemia da Covid-19 che sta colpendo l’Italia e in particolare la provincia di Bergamo, zona della gara sulla splendida litoranea tra le due cittadine sul lago d’Iseo, gli organizzatori di Running Factory Asd con grande dispiacere hanno preso questa difficile decisione. L’appuntamento con la decima edizione è quindi rimandato all’Aprile 2021, impensabile in queste settimane organizzare un evento da oltre 4mila persone, provenienti da tutta Italia e da tutta Europa, che impegni ulteriormente personale medico e della protezione civile già fortemente provato in questo periodo. È il momento di non pesare in alcun modo sulla collettività, di non correre rischi ulteriori: per il divertimento, per la grande festa di un decimo compleanno che dovrà essere speciale, l’unica maniera possibile è fermare tutto e rimandare. Entro il giorno 15 Aprile verranno comunicati sul sito ufficiale e sulle pagine social le modalità per trasferire la propria quota d’iscrizione all’edizione 2021, all’eventuale rimborso e alle nuove quote di accesso per il 2021. Sarnico Lovere Run desidera ringraziare tutte le Istituzioni, gli sponsor e i runner che in questi mesi si erano iscritti, ma anche vuole gridare a tutti i bergamaschi e agli italiani in maniera forte e chiara un forza Bergamo e forza Italia”.