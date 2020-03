Coronavirus, Ortobellina tutela i dipendenti con una assicurazione

Orto Bellina srl è un’azienda di Gorlago di commercializzazione prodotti alimentari BIO (insalate IV gamma) che ogni giorno è impegnata rifornire i banchi dei supermercati permettendo a tutta la comunità di poter fare la propria spesa senza problemi. Il lavoro viene svolto, non senza patemi e preoccupazioni, anche in questo particolare periodo in cui i timori del contagio da coronavirus e la situazione dei malati a Bergamo e in provincia sono tanti.

Per tutto il personale di Orto Bellina e delle aziende agricole della filiera (Op raggio di sole, Orticoltura Bellina Fulvio, Orticoltura Bellina Maicol, Due effe ss) che è fornito costantemente dei dispositivi di protezione (DPI) per igiene e sicurezza e per il quale sono messe in atto tutte le procedure idonee a evitare contatti come da Decreto Ministeriale, è stata attivata una polizza anti coronavirus con agenzia Generali.

Questa polizza tutela ogni lavoratore e comprende diverse garanzie tra le quali Indennità di ricovero, di convalescenza e assistenza post ricovero nel malaugurato caso di infezioni.

La famiglia Bellina ha convenuto di stipulare questa polizza proprio per tutelare i suoi dipendenti che anche in un periodo come questo garantiscono la continuità del lavoro e forniscono un servizio fondamentale per il resto della comunità.

La famiglia Bellina, oltre alla donazione alla ATS di Bergamo della settimana scorsa, cerca anche in questo modo di fare la sua parte