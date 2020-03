Coronavirus, cresce il numero dei contagi: a Bergamo 4.305, 312 in più nelle ultime 24 ore

Cresce ancora il numero dei contagiati da Coronavirus a Bergamo, che supera il tetto dei 4mila: martedì erano 3.993, mercoledì sono 4.305. Un incremento di 312 nuovi malati.

Quella di Bergamo, per il secondo giorno consecutivo, non è la provincia col maggior numero di nuove persone infette. Un dato che fa ben sperare, e che non ci deve far abbassare la guardia.

“In Lombardia i nuovi contagiati sono 1.493, mentre ieri, martedì 18 marzo, erano 1.971 – spiega l’assessore la Welfare della regione Giulio Gallera -. Abbiamo 7.285 persone ospedalizzate, di cui 924 in terapia intensiva (45 in più rispetto a martedì)”.

Crescono purtroppo anche i decessi, “1.959, 300 in più nelle ultime 24 ore” spiega ancora Gallera.

Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia

“Sappiamo la fatica di stare in casa in un momento così, ma questa è l’unica strada che possiamo seguire. Il termometro dei nostri ospedali dice che siamo sempre in una situazione drammatica, estremamente critica. Per questo stiamo cercando di creare degli ospedali da campo per alleggerire la pressione in questi presidi. Ora come non mai serve stare a casa per evitare al massimo il numero dei nuovi contagi”.

“Tamponi? Stiamo rispettando le linee guida della scienza. All’inizio abbiamo fatto tamponi a tutti, per un totale di oltre 49mila test. Poi l’Iss ha detto che i tamponi andavano fatti solo alle persone sintomatiche, quelle che arrivavano in ospedale con sintomi chiari. Continueremo a seguire quello che ci indica la scienza”.

La situazione in Lombardia

Bergamo: 4305, +312;

Brescia: 3785, +484;

Como: 286, +30;

Cremona: 2167, +94;

Lecco: 466, +26;

Lodi: 1445, +27;

Monza Brianza: 401, +25;

Milano: 2644, +318;

Mantova: 514, +49;

Pavia: 978, +94;

Sondrio: 75, +1;

Varese: 265, +31.