Clinica San Francesco, boom di contagiati tra medici e infermieri: tre sono gravi

Emergenza Coronavirus anche alla casa di cura San Francesco di via IV Novembre a Bergamo. Sono una novantina in totale, tra medici, infermieri e operatori socio sanitari, quelli che hanno contratto il Covid e che in questi giorni sono a casa in isolamento. Tre di loro, tra cui due primari, sono in gravi condizoni.

Lo racconta una dipendente della struttura ospedaliera cittadina, che preferisce rimanere anonima.

La Casa di Cura San Francesco è presente a Bergamo dal 1956 e ha anche una divisione di residenza socio assistenziale. 170 i posti letto totali tra i vari reparti, attualmente in buona parte riconvertiti per far fronte all’ondata di pazienti che nelle ultime settimane hanno contratto il virus. Una quarantina quelli attualmente ricoverati con il Covid 19.

C’è poi il capitolo personale, e anche qui i numeri non sono incoraggianti, con circa 90 contagiati, a casa per essere curati, compresi i due primari gravi.

Una situazione, spiega la dipendente, dovuta alla scarsa considerazione del fenomeno a livello istituzionale nei primi giorni in cui è comparso nella provincia bergamasca, ma anche alla carenza di dispositivi idonei a evitare il contagio, con personale costretto a utilizzare anche più volte mascherine che sarebbero in realtà monouso.

La speranza per chi lavora alla San Francesco, come in altre strutture simili, è che dalla Regione possano arrivare dispositivi di buona qualità, e soprattutto in un numero sufficiente a soddisfare la richiesta.

La certezzza però rimane l’impegno profuso da ogni sigolo dipendente in questo momento di emergenza per la nostra provincia, con turni di lavoro massacranti e disponibilità sempre assicurata. Nonostante l’alto rischio di essere contagiati e magari trasmettere il virus anche ai propri familiari.