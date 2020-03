Altri centomila euro al Papa Giovanni dal gruppo HeidelbergCement

A pochi giorni da una donazione effettuata la scorsa settimana da Italcementi (leggi qui), il Gruppo HeidelbergCement (di cui Italcementi fa parte) ha deciso di procedere a una seconda donazione da 100.000 euro all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, struttura in prima linea nell’emergenza Covid-19.

“Siamo in stretto contatto con i nostri colleghi di Italcementi e ci sentiamo particolarmente vicini a loro e alla comunità di Bergamo in questa difficile situazione. Per questo, abbiamo deciso di sostenere l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, il cui personale sta facendo sforzi inimmaginabili nel fronteggiare l’epidemia di Covid-19”, afferma il Chairman del Managing Board di HeidelbergCement, Dominik Von Achten.