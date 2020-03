Addio all’ex sindaco di Clusone Merletti: “Porteremo nel cuore il suo esempio”

I parlamentari bergamaschi Alessandra Gallone e Gregorio Fontana a nome di tutto il coordinamento di Forza Italia Bergamo addolorati ricordano l’ex sindaco di Clusone (dal 1980 al 1985) Giorgio Merletti che si è spento martedì a 70 anni. Merletti, ammalato già da tempo, negli ultimi giorni si era aggravato

“La scomparsa di Giorgio Merletti ci ha colpito profondamente. Nel corso della sua vita è stato tante cose: un marito, un padre, un imprenditore, un amministratore locale di grande livello ma per noi è stato soprattutto un amico e così lo vogliamo ricordare. Già sindaco di Clusone, punto di riferimento di Forza Italia per tanti anni e nell’ultimo periodo Presidente della Fondazione Sant’Andrea dimostrando ancora una volta il suo impegno per la comunità. Da sempre innamorato della sua terra, si è sempre speso per il suo territorio come pochi altri, mosso da una autentica passione per la politica. Per tutti quelli che lo hanno incontrato sul suo percorso sarà sempre un grande esempio di impegno civile con una disponibilità davvero unica. Alla moglie Laura, ai figli Martina, Mirko, Francesca e a tutta la sua famiglia, in questo momento di dolore, va tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. La nostra promessa è che finita questa emergenza che ci divide onoreremo Giorgio come è giusto che sia.”