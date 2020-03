Viaggio in Vaticano, Ricomincio da noi o Pechino Express? La tv del 17 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 17 marzo su Canale5 alle 21.35 andrà in onda “Viaggio nella grande bellezza – Il Vaticano”, condotto da Cesare Bocci.

Un percorso fra tesori nascosti e luoghi mai visti, spesso anche inaccessibili, dello Stato più piccolo del mondo, cuore della Chiesa cattolica romana e sede del Pontefice. Lo speciale, realizzato da Mediaset, in collaborazione con Reallife Television e il Vatican Media, racconta Città del Vaticano, luogo spirituale che vanta la più alta concentrazione di opere d’arte al mondo e veri e propri prodigi architettonici. Con il supporto di droni e telecamere di ultima generazione, “Viaggio nella grande bellezza” offrirà ai telespettatori immagini inedite, da punti di osservazione unici e privilegiati, oltre che curiosità mai raccontate.

Il viaggio partirà da Piazza San Pietro, racchiusa dalle 284 colonne del Bernini, con la Basilica, la più grande del mondo, e la cupola. Proseguirà tra i palazzi Vaticani, nei quali si trovano i principali dicasteri pontifici. Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, accompagnerà Cesare Bocci nella Cappella Sistina con i suoi 2500 mq di affreschi, tra cui il maestoso Giudizio universale di Michelangelo e La creazione di Adamo. E ancora, diversi metri sotto la Basilica di San Pietro, si entrerà nella necropoli (in cui coesistono tombe pagane e cristiane), e nei giardini vaticani: occupano il 50% della superficie totale del Vaticano, (23 ettari su 44). Si sorvolerà inoltre l’Obelisco al centro di Piazza San Pietro, si vedrà da molto vicino il camino della fumata bianca e ci si affaccerà alla loggia della benedizione (il balcone da cui si affaccia il Papa appena eletto). E ancora, verranno svelati dettagli curiosi e spesso sconosciuti, come il volante della Ferrari di Michael Schumacher custodito in Vaticano. Tra arte e cultura, Cesare Bocci, ripercorrerà anche avvenimenti storici tra i quali l’attentato a Papa Giovanni Paolo II o l’elezione di Papa Francesco. E spesso, lo farà attraverso i racconti inediti di chi questi momenti li ha vissuti da vicino: il cardinale Angelo Comastri, Vicario di sua Santità, racconterà, tra le altre cose, un episodio commovente accaduto al funerale di Papa Wojtyła

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Ricomincio da noi”. Sandra (Imelda Staunton) è una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito (con il quale è sposata da 40 anni) ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella Bif (Celia Imrie), una sessantenne “alternativa” che vive da sola in un quartiere popolare. Grazie a lei, Sandra scoprirà una curiosa scuola di ballo e soprattutto conoscerà Charlie (Timothy Spall), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei insolito, Sandra inizierà una nuova vita.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il reality “Pechino Express 8 – Le stagioni dell’Oriente”, condotto da Costantino Della Gherardesca. Nella sesta puntata i concorrenti affronteranno un percorso di 456 km. Le coppie, che non hanno denaro, dovranno trovare un alloggio per la notte senza poter pagare nulla.

Spazio all’attualità su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “Harry Potter e la camera dei segreti”; su Rai4 alle 21.20 c’è “A good marriage”; su Rai5 alle 21.15 “45 anni”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bernard & Doris – Complici amici”; su La5 alle 21.10 “Nei miei sogni”; su Iris alle 21 “Il grande sentiero”; e su Italia2 alle 21.20 “Brick mansions”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop dead diva”. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Divergenza di valori”, “Una disputa d’altri tempi”, “Colpevole d’innocenza” e “Bentornata”. Nel primo, Parker offre un aiuto alla sua ex che vuole fare causa a un’assicurazione. Intanto, Kim lavora sul caso di un sacerdote che ha ricevuto una richiesta illegale dai suoi parrocchiani. Nel secondo, una ragazza fa causa al negozio di abiti da cerimonia in cui è rimasta ferita durante una svendita. Nel frattempo, un uomo si oppone al fratello che vuole vendere il teatro, che appartiene alla sua famiglia. Nel terzo, Kim e Jane danno assistenza a un uomo che ha deciso di donare il suo cuore alla sorella malata. Nel quarto, dopo che Kim ha ricattato Parker per promuovere il suo partner senior, si trova a inseguire la sua ex ragazza.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.