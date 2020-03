Valtesse, il silenzio e quegli sguardi intensi tra il supermarket e la greenway

A Valtesse le ambulanze che corrono in circonvallazione sono diventate il sottofondo di queste giornate che scorrono lente. Ne passa una ogni mezz’ora: sfreccia veloce diretta verso il Papa Giovanni, squarciando il silenzio con la sua sirena.

La fotografia surreale di Valtesse, Valverde, San Colombano, dei quartieri residenziali dell’area nord di Bergamo, è in questo sottofondo anomalo: il silenzio, sempre il silenzio, interrotto solo dalle sirene.

Ancora dieci giorni fa la circonvallazione era intasata dal solito traffico, i negozi di vicinato aperti, la gente nei bar. Come in tutta Bergamo.

Ma qui è diverso. Gli spazi sono ampi e vuoti, i giardini e le stradine chiuse allontanano le case le une dalle altre, generando un effetto ancora più isolante in un quartiere spettrale, dove tutto si è fermato, anche il tempo. Perché qui non ci sono uffici, servizi pubblici o altro.

E gli unici due punti di riferimento sono diventati il supermarket e la greenway.

Il Carrefour di via Baioni regala l’immagine stereotipata di queste settimane ai tempi del coronavirus: a qualunque ora del giorno, ininterrottamente, c’è una fila lunghissima e immobile fuori, sui marciapiedi del parcheggio esterno. Tutti con mascherine e guanti in lattice, tutti distanziati a due metri, tutti pronti con il carrello da riempire fino all’orlo: si entra scaglionati, mediamente ci vuole mezz’ora per accedere.

Fuori si parla a distanza, con chi ti precede nella fila, anche se non ci si conosce. I discorsi sono gli stessi: ci si aggrappa l’uno all’altro tra sconosciuti nella medesima situazione, per ingannare l’attesa e l’angoscia.

Negli orari notturni la scena diventa ancora più inquietante: c’è chi punta la sveglia alle due o alle tre pensando di non trovare la fila. Non è così, c’è meno gente, ma la gente c’è lo stesso. Alieni, o spettri, con mascherine e guanti verdi. Si aggirano nel buio, con il carrello già pronto.

Ma di notte non si parla. Si guarda il display del telefonino e si spera di fare in fretta…

La pista ciclabile del Morla, dove prima i runner sfrecciavano senza guardarsi in faccia, invece è diventata la frontiera estrema della nostra socialità, il bancone del bar a cielo aperto dove scambiare due chiacchiere. Anche qui tra sconosciuti, il saluto è d’obbligo tra chi accompagna il cane e chi corre o pedala. Un ‘come va?’ e un ‘forza’ accompagnato da un sorriso.

La regola di sicurezza impone di tenersi ai due lati, come in una normale strada, uno a destra e uno a sinistra, spesso zigzagando perché non esiste un codice pedonale e si segue l’istinto per tenersi lontano dal fiato di chi incontri. Ma la comunanza la senti anche così, tangibile, più di una stretta di mano o di un abbraccio.

Quei due passi sulla ciclabile, quell’ora d’aria con le mascherine, sono il filo invisibile che tengono legata la gente nel quartiere del silenzio.

Dove non si sente nulla, tranne le sirene ogni mezz’ora…

*Fabrizio Carcano è giornalista e scrittore