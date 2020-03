Musei chiusi, la Carrara racconta la mostra su Peterzano attraverso i social

In questo periodo segnato dall’emergenza Coronavirus è necessario stare a casa per evitare la diffusione dei contagi. In seguito alle misure varate dal governo a tutela della salute, non si può visitare la mostra “Tiziano e Caravaggio in Peterzano“, allestita all’Accademia Carrara di Bergamo.

Per essere vicina al proprio pubblico e a tutte le persone che possono trovare sollievo grazie all’arte e alla bellezza, la pinacoteca la racconta sui social proponendo una visita guidata a puntate e focus con #Vistadacasa.

Attraverso immagini, microvideo, approfondimenti e curiosità si può scoprire e conoscere meglio chi era Simone Peterzano, allievo di Tiziano e maestro di Caravaggio: quali tendenze tra Venezia e Milano in un periodo tanto affascinante come la fine del Cinquecento? Tra arte profana e arte sacra, tra Veneri meravigliosamente dipinte, opere devozionali, concerti, la mostra #vistadacasa è per tutti.

In questo periodo di quarantena, abbiamo più tempo per riscoprire i capolavori e forse anche alcuni pittori troppo poco noti. Per questo Accademia Carrara di Bergamo ha pensato di aderire all’hashtag #museichiusimuseiaperti sia raccontando le opere più note sia concentrandosi sugli artisti “trascurati”.

Per avere ulteriori informazioni e cominciare questa speciale visita guidata accedere alla pagina Facebook “Accademia Carrara Bergamo“.