Coronavirus, Sorte: “Dopo emergenza commissione inchiesta su Nembro e Alzano”

“Questo non è il tempo delle polemiche, ma non metteremo la testa sotto la sabbia. Finita l’emergenza servirà chiarezza: chiedo al ministro di venire a relazionare in Aula e proporrò l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti di Nembro e Alzano”.

Sono le parole di Alessandro Sorte, deputato bergamasco di Cambiamo!, particolarmente sensibile a quanto sta avvenendo sul territorio orobico in tema di emergenza Coronavirus.

“Sono già al lavoro – prosegue Sorte – per la proposta di legge che porti a questa Commissione per verificare le anomalie che si sono verificate. È il minimo che si possa fare”.