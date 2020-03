Coronavirus, Gallera: “Sono 3.993 i positivi in Bergamasca, 233 in più”

Sono 16.220 i casi di Coronavirus positivi in Lombardia: una crescita di 1.571 rispetto a lunedì. Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nell’ormai consueta conferenza stampa che fa il punto sull’emergenza Coronavirus.

Il numero delle persone ospedalizzate è pari a 6.953 (+752). Le terapie intensive sono 879 (+59), il numeri dei decessi 1.640 (220 in più). In totale i posti in terapia intensiva per pazienti Covid ora sono 1.030.

Per quanto riguarda la provincia di Bergamo sono 3.993 i casi, in crescita di 233. Una crescita tuttavia inferiore rispetto a qualche giorno fa.

Sempre per quanto riguarda Bergamo, nei giorni scorsi era stata presa in considerazione l’ipotesi di utilizzare gli ex ospedali Riuniti a servizio dell’emergenza. Una pista ritenuta non percorribile, ha chiarito l’assessore Gallera durante la diretta.