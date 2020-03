Coronavirus, arrivano le storie al telefono per i bambini a casa

In questo periodo segnato dall’emergenza Coronavirus bisogna rimanere a casa per ridurre i rischi di contagio. Non è facile, specialmente per i più piccoli, ma è necessario per tutelare la salute pubblica.

Per arrivare comunque ai bambini e alle famiglie, nelle scorse settimane Pandemonium Teatro ha lanciato l’hashtag #storiecontagiose proponendo ogni giorno alle 17 storie lette dagli attori della compagnia teatrale bergamasca, visibili sul suo canale YouTube e sulla sua pagina Facebook.

Ora per tenere compagnia ai bimbi e alle bimbe prende vita una nuova iniziativa: tutti i piccoli spettatori che ormai con tanto affetto seguono gli appuntamenti con le #storiecontagiose delle 17 si aggiungono le #storiecontagiosealtelefono per scacciare la malinconia e sentire qualcuno vicino, come ci ha insegnato Gianni Rodari con le sue “Favole al telefono”.

Dalla compagnia spiegano: “Mamme e papà scrivete a manzini@pandemoniumteatro.org segnalando, oltre all’età del bambino, anche il vostro numero per essere ricontattati e fissare un appuntamento telefonico per la lettura della storia. Un attore o un’attrice del Pandemonium Teatro vi dedicherà un ‘incontro audio dal vivo’ della durata di 15/20 minuti, in relazione alla storia raccontata”.

Le storie in questa modalità sono diversificate e adatte a bambini dai 4/5 fino ai 10 anni, meglio ancora se accompagnati dai genitori.

È possibile versare un contributo libero con bonifico sull’Iban IT 72 L 03111 11108 000000020631 intestato a Pandemonium Teatro Coop. Sociale ONLUS.

In questo modo un regalo speciale al proprio bambino può anche trasformarsi in un sostegno a chi lavora in teatro in questo periodo difficile per tutti.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito https://pandemoniumteatro.org/storiecontagiosealtelefono/ oppure accedere alla pagina Facebook “Pandemonium Teatro“.