Cinque film da quarantena

In questo mese di reclusione forzata, tra una slide e l’altra, è giusto dedicarsi anche allo svago e al recupero di quei film che, per un motivo o per l’altro, vi potreste essere persi recentemente.

Arrival (2016)

Alcune misteriose astronavi aliene arrivano sulla Terra: una linguista viene contattata dall’esercito per determinare se gli extraterrestri hanno intenzioni pacifiche o se rappresentano invece una minaccia per l’umanità.

Dimenticare i pregiudizi, accettare il diverso, non aver paura del cambiamento. Ecco alcune delle parole chiave che faranno da leit motiv per la decima fatica di Denis Villeneuve. Vincitore di un Oscar e candidato a 7. Da recuperare assolutamente.

Battuta migliore: “Se potessi vedere la tua vita dall’inizio alla fine, cambieresti qualcosa? Esprimerei più spesso quello che sento forse…”

Gravity (2013)

In missione a bordo dell’Explorer, l’astronauta Matt Kowalski e la dottoressa Ryan Stone, esperta di ingegneria medica, cercano di sopravvivere alla distruzione della navicella sulla quale si trovavano.

La solitudine di Sandra Bullok diventerà un escamotage per riflettere su temi come la solitudine, l’accettazione della scomparsa di un caro, la sofferenza e l’amore. Il tutto condito da qualche apparizione di George Clooney. Un bel pugno nello stomaco.

Battuta migliore: “Conta solo quello che farai adesso. Se decidi di vivere, dovrai mettercela tutta. Devi piantare i piedi bene a terra e cominciare a vivere la tua vita.”

Il curioso caso di Benjamin Button (2008)

Benjamin nasce al termine della prima Guerra Mondiale. Appena nato rivela tutte le caratteristiche di un uomo di ottant’anni. Sembra debba morire subito, invece la sua esistenza si rivelerà il contrario di ciò che è la vita di un uomo normale.

Non sempre la vita va come ci aspetteremmo, ma ciò che inizialmente può sembrarci un impedimento, se approcciato nel modo corretto, può diventare la nostra più grande risorsa. David Fincher, tramite il racconto della vita di Benjamin, c’insegna ad avere coraggio e a vivere il momento, perché in fondo l’età è solo un numero.

Battuta migliore: “Per quello che vale non è mai troppo tardi, o nel mio caso troppo presto, per essere quello che vuoi essere non c’è limite di tempo, comincia quando vuoi; puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola in questo”.

Moonlight (2016)

Il viaggio attraverso l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto in un quartiere difficile di Miami, alla faticosa ricerca del proprio posto del mondo.

Un’appassionata storia d’amore condisce un ritratto magnifico e sinfonico della mascolinità nel mondo moderno, i cui effetti possono portare migliaia di ragazzi a vivere una vita di odio verso se stessi e di non accettazione.

Battuta migliore: “A un certo punto dovrai decidere da solo chi vuoi diventare. Non lasciare che qualcuno decida per te.”

L’uomo che fissava le capre (2009)

Dopo il fallimento del suo matrimonio, un reporter decide di aggiungersi ad una forza speciale dell’esercito militare che viene addestrata per sconfiggere i nemici usando singolari poteri paranormali.

Un capolavoro anticonformista dalla satira graffiante che strappa sorrisi e risate, facendo riflettere sugli effetti che la guerra può avere sull’individuo.

George Clooney, Ewan McGregor, Kevin Spacey e Jeff Bridges ci accompagneranno in un viaggio al limite dell’onirico in cui ci verrà chiesto di riflettere con costanza. Meglio accettare una realtà ripetitiva e noiosa o sollevare il velo di Maya e comprendere la quintessenza del mondo che ci circonda? Meglio la guerra durante la pace o la pace durante la guerra? Meglio le regole o l’anarchia?

Battuta migliore: “La vita è come un fiume, se miri ad uno scopo a cui non sei predestinato, nuoterai sempre controcorrente”