Una bella giornata di sole, quella di ieri, lunedì, che un po’ rasserena ma nello stesso tempo ci fa sentire tutta la nostra impotenza, costretti come siamo a non uscire e a non godercela. E sarà così ancora per i prossimi giorni, sembra, a guardare le previsioni del Centro Meteo Lombardo curate da Andrea Bosoni. Eccole.

ANALISI GENERALE

Settimana caratterizzata dall’espansione di una robusta figura anticiclonica su gran parte del continente Europeo la quale influenzerà anche il clima della Lombardia garantendo tempo stabile e temperature in progressivo rialzo. Probabile peggioramento del tempo e calo termico nel corso del prossimo fine settimana.

Martedì 17 marzo 2020

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, possibili passaggi di velature in prevalenza sui settori occidentali della regione.

Temperature: Minime in lieve aumento tra 4°C e 7°C, massime in ulteriore aumento con valori tra 15°C e 18°C

Mercoledì 18 marzo 2020

Tempo Previsto: Su tutta la regione condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi esclusi locali addensamenti nuvolosi sui rilievi.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve ulteriore aumento, massime in ulteriore aumento con valori tra 16°C e 19°C

Giovedì 19 marzo 2020

Tempo Previsto: Ancora condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: Temperature minime e massime stazionarie o localmente in ulteriore aumento.