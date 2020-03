Le consegne

Ats rifornisce medici e Rsa: in consegna 10mila mascherine e 7mila saturimetri

Mascherine e saturimetri per i medici di base, altre cinquemila mascherine per le Rsa che hanno attrezzato reparti per ospitare i pazienti covid-19 in dimissione dagli ospedali.

L’Agenzia di Tutela della Salute prosegue con la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e della strumentazione necessaria per la cura dei pazienti al domicilio da parte dei medici di base. Martedì mattina sono state consegnate 5.000 mascherine chirurgiche per i medici di base che avranno in dotazione anche un saturimetro ciascuno. Altre 5.000 mascherine chirurgiche verranno invece consegnate alle RSA che hanno attrezzato reparti per ospitare i pazienti Covid-19 in dimissione dalle ASST o dagli ospedali privati. I saturimetri sono alcuni dei dispositivi praticamente irreperibili nelle ultime settimane perchè permettono di misurare quanto ossigeno circola nel sangue. Dal risultato dato da una breve analisi, che si fa semplicemente stringendo il dito in una pinzetta, si può capire se i nostri polmoni stanno funzionando nel modo giusto: lo può usare chiunque, anche a casa, e può essere utile per collegare eventuali valori sballati (uniti ovviamente a tutti gli altri sintomi come la febbre alta) a una possibile infezione da coronavirus. Un valore sul saturimetro inferiore al 95% di saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue indica un funzionamento non adeguato dell’attività polmonare: un campanello d’allarme per l’eventuale presenza di polmonite. © Riproduzione riservata