“Aiutiamo Bergamo, la città dei Mille”: l’appello di Tp24, giornale web di Marsala

“Dalla città dei Mille, per la città dei Mille”: inizia così l’appello di Tp24, organo d’informazione on line della provincia di Trapani dell’editore RMC101 Media Group.

“Cari lettori di Tp24, cari abitanti di Marsala e di tutta la provincia di Trapani -scrive la redazione- , in queste ore drammatiche per l’Italia, il nostro giornale si rivolge a voi, ai vostri cuori generosi, per compiere un gesto di alto valore simbolico verso l’amata città di Bergamo che in questo momento sta vivendo ore tragiche per l’emergenza coronavirus, con centinaia di vittime. Ve lo chiediamo oggi, che è il 17 Marzo, il giorno in cui, nel 1861, fu proclamato lo Stato italiano, la grande vittoria ottenuta grazie al Risorgimento”.

Come 159 anni fa, promulgando la legge n. 4671 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del giorno dopo), il Regno di Sardegna sancì la proclamazione ufficiale del Regno d’Italia, creando uno stato unico che racchiudeva tutte le realtà che caratterizzavano la penisola.

“Ve lo chiediamo -continua TP24- pensando al legame storico fortissimo che intercorre in modo speciale tra la città di Marsala e Bergamo: voi tutti sapete infatti che l’Unità d’Italia è partita da Marsala e una gran parte dei Mille che sbarcarono qui con Garibaldi l’undici maggio del 1860 erano dei giovani bergamaschi”.

“Non è tempo di feste e di celebrazioni perché abbiamo altro per la testa ma si tratta senza dubbio dell’impresa più importante tra quelle risorgimentali. Dalla fine del 1859 Garibaldi cominciò a raccogliere armi e soldi con la “Sottoscrizione nazionale per il milione di fucili”. L’11 maggio 1860 i due piroscafi Piemonte e Lombardo salpati da Quarto, vicino Genova, sbarcano a Marsala, nella parte occidentale della Sicilia. A scandire lo sbarco le rivolte che precedettero l’avvento dei garibaldini, le vittorie e la liberazione della Sicilia, la risalita di Giuseppe Garibaldi verso Napoli e l’incontro a Teano con il re Vittorio Emanuele II. Il Generale consegnò al sovrano il controllo del Meridione, tolto al dominio borbonico, accelerando quel processo di unificazione, che portò alla proclamazione del Regno d’Italia.

“Furono loro -continua la redazione- a fare dunque una parte importante della nostra storia e della nostra gloria cittadina. Ma a Bergamo dobbiamo tanto, anche oggi, per la grande quantità dei turisti che si riversano nel nostro territorio grazie al collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio, e che sostengono in modo importante la nostra economia”.

“Cittadini marsalesi e di tutto il Trapanese, è venuto il momento di dimostrare ai bergamaschi, con un atto di generosità, tutto l’affetto che ci lega a loro. Ricordate: l’ospedale di Bergamo è allo stremo di forze e di risorse!”.

Prima, però una domanda lecita che qualunque marsalese potrebbe porsi: “Qualcuno può dire: che c’entra Marsala con Bergamo? Non abbiamo già i nostri ospedali da sostenere o la Protezione Civile? Tutte le raccolte sono importanti, è chiaro, e tutte vanno sostenute. Ma l’Italia è una, da Bergamo a Marsala. E se l’Italia è una, è grazie al sacrificio di molti giovani lombardi di allora. E se l’Italia è una noi non siamo siciliani o settentrionali, siamo innanzitutto italiani”.

“Volevano essere italiani i giovani settentrionali che inseguirono Giuseppe Garibaldi in un’impresa che costò a molti di loro la morte. Sono italiani i tanti giovani – e tra loro moltissimi siciliani – che in queste ore in Lombardia lottano per sottrarre al virus più vittime possibili. Abbiamo l’occasione di recuperare un’identità, di poter tornare ad essere “patria” nel senso più autentico e popolare del termine”.

E poi le modalità per sostenere l’ospedale di Bergamo: “Tutti possiamo fare una donazione, che può essere anche minima, anche solo di pochi euro, con versamento sul conto intestato alla: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GIOVANNI XXIII. Compiremo un piccolo-grande gesto che sicuramente passerà alla storia e servirà a rinsaldare il senso della nostra comunità nazionale. Questo è il codice Iban per la donazione:

IT52Z0569611100000012000X95

A questo link c’è la pagina del sito ufficiale dell’ospedale di Bergamo con tutte le informazioni. Si può ricorrere anche a GoFoundMe a questo link. Non dimenticate poi di indicare nel bonifico il vostro nome, cognome e codice fiscale”.

E infine “Aggiungete il motto: ‘I siciliani per Bergamo’. Fatelo, facciamolo! Non perdiamo questa occasione storica così importante!”. Firmato: La Redazione di Tp24.