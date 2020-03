“Storie dalla quarantena”: scrivete le vostre sensazioni e la vostra realtà

In questo momento difficile e tremendo in cui la nostra socialità e forzatamente e responsabilmente ridotta, se non annullata, possiamo trovare soluzioni alla solitudine, una di queste è scrivere.

Scrivere quello che stiamo vivendo, scrivere di amore e di speranza, scrivere di rabbia o di gioia, scrivere senza timore di essere giudicati, ma con la voglia di condividere e conoscersi.

Arci Bergamo invita dunque a scrivere una lettera (massimo due cartelle), che verrà raccolta in un libro che rimarrà come memoria fertile di una stagione che ci vede tutti costretti e uniti nella

stessa solitudine, senza distinzione di età, sesso o estrazione sociale.

Alcune delle lettere saranno pubblicate sul media partner Bergamonews.it

Per chi volesse partecipare basta inviare la lettera all’indirizzo bergamo@arci.it.

La lettera dovrà contenere i dati dell’autore (nome, cognome, residenza, mail, telefono).

Tutti gli autori conservano la proprietà dei diritti, pur consentendo all’Arci Bergamo la pubblicazione del racconto a titolo gratuito nell’antologia cartacea nella versione ebook, sul sito Arci Bergamo e su Bergamonews.

La gratuità e legata al fatto che eventuali introiti andranno completamente in solidarietà a chi sta combattendo in prima linea questa pandemia. Gli introiti e le loro devoluzione verranno pubblicate sul sito www.arcibergamo.it Per tali motivi andrà compilata, firmata e inviata la liberatoria allegata.

Adesione, liberatoria alla raccolta antologica "Storie di Quarantena"

Spedire per mail assieme al racconto a bergamo@arci.it

Per ulteriori info: Arci Bergamo 035.239565