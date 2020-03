Ospedali di Bergamo e Alzano, arrivati e già al lavoro i nuovi medici militari

L'appello per avere in fretta altro personale sanitario è stato accolto e da oggi al Papa Giovanni XXIII hanno preso servizio 27 medici e 4 infermieri militari. Già alle 10 di questa mattina hanno partecipato alla formazione che ha già coinvolto quasi tremila persone all'Auditorium "Lucio Parenzan" dell'ospedale, il personale della Croce Rossa è arrivato questo pomeriggio.

"Si sono concretizzati gli aiuti promessi ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringrazio nuovamente per aver voluto capire meglio quale fosse la nostra situazione - ha commentato il direttore generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice Stasi -. Questo aiuto concreto ci rincuora, così come l'impegno del Presidente Attilio Fontana e dell'assessore Giulio Gallera per creare nuovi posti di terapia intensiva in Lombardia, tema delicato quanto il personale.

Non possiamo ancora però abbassare la guardia: restiamo in emergenza, abbiamo spostato il superamento della soglia massima di sopportazione tra mercoledì e giovedì. Ci auguriamo che la pressione, intesa come persone che devono essere ricoverate, nel frattempo cali per effetto delle misure di contenimento, a cui invitiamo i cittadini a continuare ad attenersi".

Si concluderà entro questa sera l'intervento per incrementare del 10% la portata dell'ossigeno nell'impianto ospedaliero, che in questi giorni ha dovuto sopportare richieste ai massimi livelli per portata e velocità.

In queste ore sono stati posizionati un evaporatore mobile e un'autocisterna-serbatoio di 30.000 litri di ossigeno liquido, che si aggiungono ai due serbatoi esistenti, che forniscono 40.000 litri e da cui partono i tubi di collegamento all'impianto. La cisterna sarà rifornita periodicamente e il nuovo impianto entrerà immediatamente in funzione alla chiusura del cantiere.

La zona individuata è quella nord della pista ciclabile attorno all'area ospedaliera, tra torre 5 e 6. Questo è stato possibile anche grazie a Bergamo hospital parking, la società che gestisce i parcheggi intorno all’ospedale che ha messo a disposizione dieci posti auto per realizzare i lavori.

L'intervento è stato valutato nel fine settimana dagli ingegneri della ditta fornitrice e costruttrice dell'impianto, Siad Spa, in collaborazione con l’Unità Tecnico e patrimoniale dell’ASST Papa Giovanni XXIII. I lavori, eseguiti da SIAD spa, hanno visto la collaborazione di Siram spa, che cura la manutenzione per l’ospedale, e la supervisione dei tecnici ospedalieri.

I rinforzi sono arrivati anche al Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, con 4 medici e 5 infermieri, come annunciato sul profilo Twitter delle Forze Armate: