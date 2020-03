Montalbano, Carol e speciali sul Coronavirus: la tv del 16 marzo

Per la prima serata in tv, lunedì 16 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda e ultima delle due puntate della fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti e Cesare Bocci.

L’episodio sarà intitolato “La rete di protezione”. Il commissario Montalbano cerca di svelare il mistero su alcuni filmini che gli sono stati portati e che inquadrano tutti la stessa cosa: un muro. Nel frattempo, nella scuola frequentata dal figlio di Augello, viene compiuto uno spaventoso attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto e sparano, seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi. Poi lanciano un minaccioso appello.

RaiDue alle 21.05 proporrà uno speciale del Tg2 dal titolo “Coronavirus, settimana decisiva”. Rubrica informativa del Tg2; direttore Gennaro Sangiuliano; condotto da Manuela Moreno.

Spazio all’attualità su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio.

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposta la visione del film “Carol”. New York, 1952. Carol è una donna elegante, sofisticata, ricca e sposata. Therese, invece, si è appena affacciata al mondo, sicura di chi vuole essere. Un incontro casuale in un grande magazzino di Manhattan fa nascere una straordinaria amicizia tra le due donne. Alle prese con un divorzio complicato e una dura battaglia per la custodia della figlia, Carol rimane come ipnotizzata da Therese e dalla sua misteriosa bellezza e, trovandosi sola il giorno di Natale, la invita a fuggire con lei in un viaggio nel cuore dell’America. Durante la magica avventura, le due finiranno irrimediabilmente per innamorarsi e, in nome dell’amore, Carol è pronta a rischiare ogni cosa, sfidando le convenzioni della società.

La7 alle 21.15 trasmetterà una puntata speciale di “Eden” dal titolo “Missione pianeta”, condotto da Licia Colò. Alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Lo stagista inaspettato”; su Italia1 alle 21.20 “Harry Potter e la pietra filosofale”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Navy Seals – Attacco a New Orleans”; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: una vita in discussione”; su Iris alle 21 “The illusionist – L’illusionista”; e su Italia2 alle 21.20 “Hunger Games”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Saint Exupery, aviatore e scrittore”. La vita avventurosa e la prodigiosa produzione letteraria di Antoine de Saint-Exupéry, il bambino che voleva imparare a volare e che da adulto sarebbe diventato un pilota protagonista di mille avventure e uno scrittore di fama mondiale.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Josephine, ange gardien”. Andranno in onda due episodi intitolati “Una vita difficile” e “La fabbrica di pelouche”. Nel primo, Josephine arriva in una grande multinazionale, per sponsorizzare la candidatura di Yasmina, una giovane magrebina cresciuta in quartieri malfamati di Parigi. Il suo profilo non corrisponde a quello dei soggetti normalmente selezionati dalla compagnia. Yasmina preferisce mentire sulle sue origini, mentre Josephine la spinge a dire la verità. Teme che i suoi futuri datori di lavoro possano scoprire l’inganno. Nel secondo, Josephine si ritrova nel mezzo di una moltitudine di orsacchiotti. Non è lì per giocare, piuttosto per aiutare Gilles, chiamata a sostituire il padre alla guida dell’azienda di famiglia.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Siren”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; e su Real Time alle 21.15 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.