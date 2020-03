Misiani: “Sospensione dei versamenti Iva per tutte le imprese”

“In provincia di Bergamo, così come nelle altre province maggiormente colpite dall’epidemia del Covid 19, la sospensione dei versamenti Iva si applicherà a tutte le imprese, a prescindere dal loro fatturato. È una scelta di attenzione e vicinanza del governo nei confronti di una terra che sta soffrendo un’emergenza senza precedenti”.

È il commento del viceministro all’economia, il senatore bergamasco Antonio Misiani (Partito Democratico), che arriva dopo che il Governo ha licenziato il decreto “Cura Italia”.

Il decreto mette in campo subito tutti i 25 miliardi di euro di cui si era parlato per fare fronte, sia dal punto di vista sanitario che economico, alle ripercussioni della pandemia del Covid-19 su imprese e famiglie. Ma a questo, si aggiunge un’immissione di “flussi per complessivi 350 miliardi” di euro.