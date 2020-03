L’Inter a sostegno del Papa Giovanni: donate 65mila mascherine

Sessantacinquemila mascherine per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, altre 21.600 per quello di Lodi: l’Inter continua nel suo progetto di sostegno delle strutture sanitarie lombarde e non solo.

Già qualche giorno fa la società nerazzurra aveva fatto recapitare alla Protezione Civile 300mila dispositivi sanitari, tra cui anche indumenti protettivi e materiale per la disinfezione.

“Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per sostenere l’Italia nella lotta contro l’emergenza – aveva promesso il presidente Steven Zhang – Speriamo che l’esperienza di successo della Cina nel contrastare il Coronavirus possa aiutare a fermare la rapida diffusione del virus in Italia”.

Il 5 marzo l’Inter aveva anche donato 100mila euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Sacco di Milano, per il quale ha anche attivato una campagna di crowdfunding a livello globale.

“Un grazie all’Inter – ha scritto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – La società ci ha comunicato di aver messo a disposizione dell’Ospedale di Bergamo 65.000 mascherine e 21.600 a quello di Lodi. Azioni utili e importanti per chi, in prima linea, da giorni fa turni massacranti per fronteggiare l’emergenza”.