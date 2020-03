Il pensiero di Bagnatica per medici e infermieri: “Siete i nostri eroi”

“Medici ed infermieri: siete i nostri eroi”: il messaggio, a caratteri cubitali, è esposto sulla facciata del municipio di Bagnatica, in piazza della Libertà.

In un periodo complicatissimo per la città di Bergamo e per l’intera provincia, l’amministrazione guidata da Roberto Scarpellini ha voluto esprimere la sua vicinanza a chi ogni giorno è in prima linea contro la diffusione del Covid-19.

Un’iniziativa partita spontaneamente e poi realizzata e sostenuta nei suoi costi dal gruppo Giovani, da sempre molto attivo e al lavoro in grande sintonia con l’amministrazione.