Il meglio e il peggio delle fake news attorno al coronavirus

Durante le ultime settimane abbiamo avuto modo di osservare un fenomeno molto particolare che, per l’occasione, ho voluto ribattezzare come “onnisapienza all’italiana”. In un Paese come il nostro, tanto vario ed affascinante quanto coloro che lo abitano, infatti è possibile trovare, a seconda del momento storico e del trend topic su Facebook, decine di migliaia di individui che, all’occorrenza, possono sciorinare conoscenze pressoché illimitate di tattiche calcistiche quando si parla della Nazionale, fini trattati di gnoseologia e di filosofia dell’essere quando si parla dell’esistenza o meno di qualsivoglia divinità dell’Olimpo, esternazioni di grandi abilità oratorie e di magniloquenza assoluta quando si parla di immigrazione o di politica estera e, per arrivare ai nostri giorni, indubitabili opinioni (che però suonano più come sentenza) mediche riguardo alla salute pubblica.

Il medico, quello laureato a un università vera, quello che ha studiato per 11 anni (quando va bene) e non uno zio di secondo grado che nella vita fa tutt’altro ma che a tempo perso è chirurgo/anestesista/virologo/ginecologo/qualsiasi altra specialistica, purtroppo molte volte, troppe, passa in secondo piano in favore di loschi individui dalla formazione poco chiara e dal passato oscuro, le cui idee parascientifiche vengono diffuse da pagine con centinaia di migliaia di seguaci con descrizioni tipo “+++ QUELLO CHE ROTHSCILD NON VUOLE SI SAPPIA+++” o “I TG NON TE LO FARANNO VEDERE, CONDIVIDI !1!11!”. Mi chiedo se il maiuscolo sia dovuto al fatto che gli admin urlino per 24 ore al giorno o perché a furia di scrivere notizie senza senso si è rotto loro il tasto del caps lock.

A tal proposito BGY ha voluto raccogliere il meglio del peggio delle fake news (con relativa confutazione) di questi giorni, addentrandosi senza paura nei meandri più loschi e mefitici della cloaca che sono in social.

LA VITAMINA C PREVIENE IL CORONA VIRUS

Naturalmente è una bufala e sull’argomento, ai microfoni del Corriere della Sera, si è espresso anche il virologo dell’Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco: «È ovviamente una notizia falsa. Certo, come si sa già da anni, la vitamina C ha funzione antiossidante ed è adiuvante, può aiutare, ma certo non può curare né prevenire il coronavirus».

SANIFICHERANNO DURANTE LA NOTTE CON GLI ELICOTTERI

Ammetto che questa ci ha stupiti non poco. Un vaccino, ahinoi, ancora non esiste e, anche se fosse, di certo non verrebbe gettato sulla popolazione durante la notte a mo’ di acqua santa o di semplice disinfettante per le mani. Falso.

CONSUMARE BEVANDE CALDE UCCIDE IL VIRUS

Davvero bastava così poco? Abbiamo un sistema sanitario al collasso, i medici e le infermiere non dormono la notte per aiutare il crescente numero di infetti, l’economia mondiale arranca, si chiudono le frontiere e bastava fare dei gargarismi con acqua calda? Se solo l’avessimo saputo prima…

Naturalmente falsa anche questa.

SCELGONO CHI CURARE IN BASE ALL’ETA’, L’HO SENTITO DA UN MESSAGGIO VOCALE DI UN MEDICO

Negli ultimi giorni, a meno che non abbiate vissuto in una grotta su Marte senza connessione wi-fi, vi saranno di certo stati inoltrati file audio più o meno lunghi in cui si descrivono situazioni apocalittiche.

Attenzione: molti di questi sono veri, ed è bene si ascoltino e vengano presi sul serio, non prima però di aver verificato la fonte, dato che lo stesso Niguarda, ospedale milanese coinvolto in prima linea nella lotta contro il covid-19, ha promulgato un comunicato nel quale si afferma che “nei giorni scorsi sono circolati messaggi social e audio su WhatsApp che descrivevano scenari non corrispondenti al vero in merito alle situazioni nelle rianimazioni di alcuni ospedali lombardi dove si curano i pazienti affetti da coronavirus. Non è vero che lasciamo morire i pazienti, non è vero che non intubiamo i pazienti anziani, non è vero che scegliamo chi curare in base all’età; se volete fare la vostra parte attenetevi alle raccomandazioni anti-contagio e non diffondete le ‘fake’. ”

Occhio quindi, non sempre chi si presenta come medico lo è davvero.

NON COMPRATE L’AMUCHINA, BASTA DILUIRE LA CANDEGGINA IN ACQUA

Anche questo si è letto. A fronte di un aumento sproporzionato del prezzo dei comuni disinfettanti per le mani, in molti si sono mobilitati per creare ricette fantasiose e del tutto inutili nonché dannose per l’organismo. A tal proposito si è mossa l’OMS stessa, promulgando gli ingredienti (quelli veri) per creare un igienizzante utile: vanno usati circa 8,3 litri di alcol etilico al 96%, 420 millilitri di acqua ossigenata al 3% e 145 millilitri di glicerolo al 98%, portando poi la soluzione risultante al volume di 10 litri con acqua sterile. L’acqua da utilizzare deve essere distillata o fatta bollire e poi fatta raffreddare. Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo o legno.

Altro che candeggina da bucato.

IN CINA I DISINFETTANTI CONTRO IL CORONA SI PRODUCEVANO GIA’ NEL 2018, SAPEVANO TUTTO!

Ok questa è senz’altro la nostra preferita perché davvero mostra come l’onnisapienza all’italiana sia pericolosa.

Nell’ultimo periodo sono stati infatti condivisi video in cui viene fatto notare come vari disinfettanti, spesso acquistabili da negozianti asiatici (ma non solo), recitino sull’etichetta “specifico contro il Coronavirus”. Oddio ma allora loro sapevano ed è tutto un complotto!!! Beh, in realtà se si legge bene, oltre a “coronavirus”, sulle suddette etichette, si può leggere anche “SARS”, ossia “Severe acute respiratory syndrome”. Ciò che infatti questi “professoroni” non sanno, o peggio omettono di dire, è che quella dei Coronavirus è una famiglia di virus, con caratteristiche comuni ma anche molte differenze. Due esemplari di questo genere sono appunto la SARS, che nel 2002 causò la morte di 8000 persone, e il Covid-19, attuale flagello del mondo intero e responsabile della morte circa 4500 persone in tutto il mondo. Stessa famiglia ma cura diversa, ergo nessuno sta cercando di conquistarci e nessuno sapeva anzitempo.

Potremmo citarne molte altre, partendo dalle varie punizioni e piaghe divine mandate sulla Terra per via della liberalizzazione delle unioni civili, arrivando infine ad un maxicomplotto ordito dall’intellighenzia di sinistra per non farci votare al referendum sul taglio dei parlamentari, ma preferiamo fermarci qui. Abbiamo già raschiato abbastanza il fondo.

Informatevi, siate curiosi, abbiate senso critico nei limiti della decenza e, soprattutto, fidatevi di chi sa più di voi, perché questa è la vera chiave per essere liberi: conoscere, criticare ed imparare, senza mai voler imporre come certo il proprio pensiero, soprattutto se suffragato dal nulla cosmico.

In questi giorni in tanti parlano, ma pochissimi hanno consapevolezza di cosa stanno dicendo. Cerchiamo di distinguere la scienza dall’aria fritta.