Gallera: “A Bergamo per la prima volta contagi minori che in altre province”

“Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza a Bergamo ci sono contagi minori rispetto ad altre province”. È una notizia che fa ben sperare quella che arriva dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa quotidiana.

“Abbiamo anticipato l’incontro con i giornalisti – ha spiegato Gallera – per dare i dati perché alle 16.30 incontreremo Guido Bertolaso nella zona della fiera di Milano per iniziare il lavoro di realizzazione del nuovo ospedale per iniziare raccolta di disponibilità del personale e delle forniture (respiratori, monitor…). Il dato positivo è che la gente rimane a casa, ma continuate questo sforzo e speriamo che per la fine della settimana si veda la linea dei contagi non più crescere ma almeno fermarsi, in una situazione di rallentamento. Non vuol dire che da lunedì possiamo tornare tutti la vita di prima con la socialità frenetica. Dobbiamo continuare su questa strada di rigore nei contatti per un po’ di tempo fino al soffocamento del virus”.

L'assessore regionale Giulio Gallera

“Questi giorni sono ancora di crescita dei contagi, come ci aspettavamo – ha continuato l’assessore al Welfare -. Ci sono 14.649 nuovi contagiati, 1.377 in più nelle ultime 24 ore. Leggermente minori rispetto a domenica. Le persone ospedalizzate sono invece 6.171, più 1.273 rispetto a domenica. I presidi soffrono ancora, anche se alcuni ospedali non subiscono più un arrivo così massiccio di pazienti. In terapia intensiva ci sono 823 persone, più 66 nelle ultime 24 ore. I decessi sono invece 1.420, più 202 rispetto a domenica. Un dato, questo, per fortuna in calo”.

“A Bergamo 3.760 contagiati, più 344 nelle ultime 24 ore. Per la prima volta – ha spiegato Gallera – non è la provincia col maggior numeri di nuovi casi”.

Un’altra boccata d’ossigeno per l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo è portata dai 27 medici e dai 4 infermieri della sanità militare che sono stati inviati dal governo: “È qualcosa di molto, molto importante per la città orobica che resta comunque una delle più colpite”.