Emergenza Coronavirus: raccolta fondi per donare respiratori al Policlinico di Zingonia

È attiva una raccolta fondi per donare respiratori C-PAP al Policlinico di Zingonia. Questi strumenti risultano essenziali per fronteggiare le polmoniti da Coronavirus perchè in buona parte dei casi la patologia attacca i polmoni mandando i pazienti in grave sofferenza respiratoria.

Dotarsi di nuovi supporti si è reso necessario a causa dell’elevato numero di contagiati: ognuno di noi può sostenere il Policlinico San Marco con una donazione: il contributo di tutti, piccolo grande che sia, può aiutare a salvare la vita delle persone.

Effettua un bonifico a queste coordinate:

Intesa San Paolo Bergamo

Iban: IT08O0306911117100000000539

intestatario: Policlinico San Marco

causale: “Donazione emergenza Coronavirus”

L’iniziativa, intitolata “Diamo respiro al Policlinico San Marco!”, è promossa dai Comuni di Osio Sotto Verdello, Verdellino, Boltiere, Ciserano, Levate e Osio Sopra.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Osio Sotto