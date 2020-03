Coronavirus, Nolangroup proroga la chiusura del sito produttivo

Nolangroup Spa ha deciso di prorogare la chiusura del proprio sito produttivo di Brembate, già fermo da venerdì scorso, fino al 23 marzo prossimo.

“Questa decisione ci permetterà nel frattempo di meglio analizzare le istruzioni di cui al protocollo per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro dello scorso 14 marzo, di integrare tutte quelle misure che non fossero già state messe in atto precedentemente e valutare l’evoluzione del virus” si legge in una nota diramata dall’azienda.

Nolangroup Spa manifesta la propria vicinanza a tutti gli operatori sanitari impegnati in questa dura lotta oltre a tutti quei lavoratori che ci stanno permettendo di soddisfare i nostri bisogni primari e fondamentali per la vita.