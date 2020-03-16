“Compra vicino”: più che raddoppiati i negozi che portano gratis la spesa a casa
In tre giorni è cresciuto esponenzialmente il numero delle attività aderenti all'iniziativa: ora sono 450.
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In tre giorni le adesioni sono passate da poco meno di 200 a 450: piace l’iniziativa di Ascom Bergamo “Compra vicino. La spesa arriva gratis a casa tua”, lanciata per contenere la diffusione del contagio Coronavirus.
E piace non solo ai cittadini, che in questo modo hanno la possibilità di seguire alla lettere l’invito di “rimanere a casa”, ma anche ai commercianti che piano piano si sono convinti della bontà del progetto.
Alle attività che vendono beni alimentari e di prima necessità, si sono aggiunte anche tante altre categorie merceologiche: abbigliamento, accessori e biancheria per la casa, sarti, fioristi, lavanderie.
Le buone pratiche si sono estese a macchia d’olio, passando da 25 a 47 Comuni, Bergamo città compresa.
Un servizio ormai capillare, al quale si aggiungono ovviamente le iniziative spontanee (o coordinate dai Comuni) in quei territori che ancora non figurano nel listone targato Ascom: ma il risultato è lo stesso, evitare alle persone uno spostamento da casa, al momento unico antidoto contro la diffusione del virus.
Tutti i negozi aderenti
ALBINO
LO STILE DI PAOLA ABBIGLIAMENTO 333 – 1318834
PUNTO SPORT ABBIGLIAMENTO 035 – 752844
SUSANNA HOME DESIGN ACCESSORI CASA 035 – 761177
ALIMENTARI NICOLE ALIMENTARI 035 – 770572
LA CASA DI CAROL BIANCHERIA PER LA CASA 320 – 6821487
DQ BEAUTY POINT ESTETICA 340 – 2743670
FARMACIA VERZENI FARMACIA 035 – 751029
FARMACIA VALL’ALTA FARMACIA 035 – 770033
FARMACIA SANTA BARBARA FARMACIA 035 – 240330
FARMACIA CENTRALE FARMACIA 035 – 751201
MOROTTI GASTRONOMIA GASTRONOMIA 035 – 751214
MORONI ANNAMARIA INTIMO 035 – 773483 / 349 – 0837976
BOTTEGA DELLE CARNI MACELLERIA 366 – 1753216
ORTOFRUTTA PASINI ORTOFRUTTA 035 – 751526
L’ORTOFIORITO ORTOFRUTTA 366 – 3239554
IL FORNAIO PANIFICIO 035 – 751042
NONSOLOPANE PANIFICIO 035 – 770727
LA SPINATA PIZZERIA 035 – 752404 / 388 – 8778742
PIZZERIA FANTASY PIZZERIA 380 – 434592
PROFUMERIA VANITY PROFUMERIA 035 – 752134 / 392 – 6650138
OROBICA DISTRIBUZIONE PELLET RISCALDAMENTO 348 – 2394959
SARTORIA KIMA DESIGN SARTORIA 388 – 1974152
IPHONEDUDE TELEFONIA 035 – 754574
ALZANO LOMBARDO
IL GIRASOLE MINIMARKET ALIMENTARI 035 – 518186
BIFFI MINIMARKET ALIMENTARI 035 – 511320
CERUTI ALIMENTARI ALIMENTARI 347 – 7123549
LA BOTTEGA DEL GUSTO GASTRONOMIA E ALIMENTARI 347 – 0840974
MACELLERIA LICINI MACELLERIA 035 – 511265
LA DISPENSA ORTOFRUTTA 347 – 7207542
PAGLIAROLI FRUTTIVENDOLO ORTOFRUTTA 035 – 515063
L’ARTIGIANO DEL PANE TRIONFINI PANIFICIO 035 – 511038
LA CASA DEL PANE PANIFICIO 035 – 511640
RUDY E TERRY PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 512975
NUVOLE DI FARINA PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 6501384
IL FORNAIO PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 510022
BACKERY CONCEPT PANIFICIO E ALIMENTARI 328 – 0707090
FORNO ABATI PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 515249
ARCENE
ALIMENTARI ARCENE – LA CASA GIALLA (MARKET) ALIMENTARI 035 – 879422
CONAD MARGHERITA (MARKET ALIMENTARI 035 – 878100
FARMACIA GRIGNANI FARMACIA 035 – 878117
ARTE FIORI FIORISTA 035 – 878433
LAVANDERIA CHIAL LAVANDERIA 346 – 3626382
VIVA LA FRUTTA ORTOFRUTTA 035 – 878004
PANIFICIO BANI DIONISIO PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 878860
BAR BOGNI PASTI A DOMICILIO 035 – 878019
PESCE CRUDO (EX SALUMIFICIO FORESTI) PESCHERIA 346 – 7850573
BOTTEGA DELLA PIZZA PIZZERIA 035 – 879588
BERGAMO
LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO ALIMENTARI 035 – 247632
L’AGRUMETO SNC ALIMENTARI 348 – 0616477
IL BIO DI FRANCESCA ALIMENTARI 035 – 0293778
SUPER CARREFOUR ALIMENTARI 035 – 4920388
GLOBUS MARKET ALIMENTARI 035 – 244318
CARREFOUR EXPRESS ALIMENTARI 328 – 0197351
AMBULATORIO BENIGNI GASTRONOMIA 035 – 7770792
LO SCHIACCIANOCI GASTRONOMIA 035 – 0298287
SPACCIO DEL PARMIGIANO GASTRONOMIA 035 – 243519
I BUONI SANI GASTRONOMIA 329 – 6915419
PASTIFICIO DEL BORGO GASTRONOMIA 035 – 241226
MIMI’ GASTRONOMIA 035 – 236263
CARNI MACELLERIA COFFETTI MACELLERIA 035 -237905
SANTINI MACELLERIA 035 – 218288
CARMINATI MACELLERIA 035 – 262572
DEL CARRO VALERIA ORTOFRUTTA 035 – 258254
PLEBANI SERGIO ORTOFRUTTA 035 – 258254
GALBO ENZA ORTOFRUTTA 035 – 4243965
PARIS CRISTIAN ORTOFRUTTA 035 – 238464
BRIVIO PIERA ORTOFRUTTA 035 – 234448
NAVA ROBERTO ORTOFRUTTA 035 – 242597
EREDI DI GINO COLOMBI ORTOFRUTTA 333 – 6648049
CRISTINI CAROLINA ORTOFRUTTA 035 – 248532
PESENTI ORTOFRUTTA 347 – 2237959
GUARIGLIA MATTEO ORTOFRUTTA 035 -239933
FORCELLA ELENA ORTOFRUTTA 035 – 575957
FORNERIA ROTA PANIFICIO 035 – 230172
ROTA BIASETTI PANIFICIO 035 -239386
SCAINELLI PIETRO PANIFICIO 035 – 249910
PANIFICIO ALIMENTARI CANTONI PANIFICIO 035 – 234601
PANIFICIO ALIMENTARI LIVIO PANIFICIO 035 – 238873
F.LLI MARCHESI PANIFICIO 035 – 225302
VANOTTI SRL PANIFICIO 035 – 237487
CERENINI BORGO PANIFICIO 035 – 237272
PANIFICIO SCAINELLI PANIFICIO 035 – 237010
TRESOLDI PANIFICIO 035 – 243960
PANIFICIO E ALIMENTARI BELLINI PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 2650620
BELLINI DI ORIETTA E PIERANGELO PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 239777
PANIFICIO MASCHERETTI PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 312526
PANIFICIO GHIRARDI PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 250109
PANIFICIO TRESOLDI PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 252065
PANIFICIO SANTINI PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 0448521
PANETTERIA BANA PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 251011
PANIFICIO BELLINI PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 346044
BOLGARE
NATURALBIO ALIMENTARI 348 – 2476014
ALIMENTARI FRANZONI ALIMENTARI 333 – 5743771
ALIMENTARI FOGLIENI ALIMENTARI 035 – 841104
ALIMENTARI BREVI ALIMENTARI 035 – 841060
CONAD STARMERKET ALIMENTARI 035 – 841188
MACELLERIA VEGINI MACELLERIA 327 – 1498679
MACELLERIA TONINELLI MACELLERIA 035 – 4423623
PETTINI FRUTTA ORTOFRUTTA 320 – 3170002
PANIFICIO COMOTTI PANIFICIO 035 – 841144
PANIFICIO BETTONI PANIFICIO 035 – 841071
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE SPESA A DOMICILIO 339 – 5076221 / 338 – 9305003
BOTTANUCO
ALIMENTARI LUCCHINI ALIMENTARI 035 – 907230
ALIMENTARI PASINETTI ALIMENTARI 035 – 906251
PANIFICIO FORZA ALBERTO PANIFICIO 035 – 907061
UFFICIO SERVIZI SOCIALI PASTI A DOMICILIO 035 – 907191 / 035 – 907477
BRUSAPORTO
AMBROSINI FRESCHI ALIMENTARI 035 – 676293 / 345 – 4739401
FARMACIA BIANCONI FARMACIA 035 – 680933 / 366 – 9980061
PANIFICIO BELLINI PANIFICIO 340 – 9796214
PAMIR PASTI A DOMICILIO 035 – 668001
ASSISTENZA DOMICILIARE 035 – 6667711
CALCIO
ALIMENTARI DONATI – MAXI SUPERMERCATI DA TANTI ALIMENTARI 0363 – 968236
CRAI ALIMENTARI 0363 – 906145
SUPERMERCATI F.LLI MOTTERLINI ALIMENTARI 0363 – 969592
LA CASA DEL GELATO GELATERIA 0363 – 906326
MACELLERIA ISLAMICA AIT ATTAB MACELLERIA 328 – 7759316
DOLCE PANE PANIFICIO 0363 – 968228
PANIFICIO MACCALLI PANIFICIO 0363 – 969574
PANIFICIO VEGINI PANIFICIO 0363 – 969491
PASTICCERIA S. GOTTARDO PASTICCERIA 0363 – 969322 / 393 – 9381720
PIZZERIA BUY & GO PIZZERIA 0363 – 906285
PIZZERIA MASTER PIZZA PIZZERIA 0363 – 968403
PIZZERIA NEW PLANET PIZZERIA 0363 – 969177
ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA 2 LANTERNE PIZZERIA 0363 – 906474
AGRITURISMO S.FERMO RISTORANTE POSTI CONTINGENTATI 0363 – 969239 / 335 – 8221913
CARAVAGGIO
BELLI E RIBELLI ABBIGLIAMENTO 349 – 7804613
IL GINGILLO 2 ARTICOLI PER LA CASA 0363 – 350763
BAR CORDIALE BEVANDE 346 – 5229045
LA MATITA CARTOLERIA CARTOLERIA 0363 – 350325
RIPARATUTTO ELETTRODOMESTICI 339 -3468207 / 0363 – 220236
PEREGO DONATA FIORI FIORISTA 340 – 2891588
LA BOTTEGA DEL GUSTO GASTRONOMIA 333 – 4002449 / 0363 – 51317
GASTRONOMIA CASTELLO GASTRONOMIA 0363 – 351715
LA BELLA LAVANDERINA LAVANDERIA 0363 – 1806061 / 0363 – 1806270
LA BOTTEGA DI PEPO MACELLERIA 338 – 5073910 / 0363 – 50624
PANIFICIO AVELLI PANIFICIO E ALIMENTARI 333 – 3684680
PANIFICIO STUANI PANIFICIO E ALIMENTARI 331 – 4811377 / 0363 -51051
PIZZA EXPRESS PIZZERIA 0363 – 53052
SALUMERIA ROSSETTI CARLO SALUMERIA E MACELLERIA 340 – 1012909 / 0363 – 50106
NON SOLO FUMO TABACCHERIA 348 – 4039663
CASTIONE DELLA PRESOLANA
ASSISTENZA DOMICILIARE FARMACI A DOMICILIO 346 – 6180809 / 344 – 0392160
ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI A DOMICILIO 0346 – 60017 INTERNO 253
CAZZANO S.ANDREA
TOMASINI STEFANO ALIMENTARI 331 – 7728518
PUNTO SPESA DI CATTANEO ALIMENTARI 346 – 7585140
IVANA PASTA FRESCA ALIMENTARI 035 – 741387 / 348 – 7747470
FARMACIA COMUNALE FARMACIA 035 – 725842
CENE
DA SOPHIE (NEGOZIO ALIMENTARI) ALIMENTARI 035 – 718027
U2 (SUPERMERCATO) ALIMENTARI 345 – 2779063
ALIMENTARI PASINI E POLI Snc ALIMENTARI 335 – 5624527
ALIMENTARI BERTOCCHI RUBENS ALIMENTARI 035 -718102
FARMACIA ROTELLI FARMACIA 035 – 718048
GASTRONOMIA FIORI GASTRONOMIA 035 – 718067 / 340 – 1647206
ORTOFRUTTA MOIRA ORTOFRUTTA 035 – 0090010
FRUTTA E VERDURA DI PERSICO LUCA ORTOFRUTTA 342 – 6857126
TENTAZIONI (BOTTEGA DEL FORNO) PANIFICIO 320 – 1561378
BRICIOLE DI PANE PANIFICIO 366 – 8153983
CERETE
ADELINA ALIMENTARI 0346 – 63378
BAR SAN MARCO ALIMENTARI 0346 – 466266
FARMACIA MICHETTI FARMACIA 0346 – 63356
NON SOLO PANE PANIFICIO 333 – 9317888
LA SPESA LA FACCIO IO SPESA A DOMICILIO 342 – 0505074 / 335 – 6537088
CISANO
PANIFICIO CRIPPA PANIFICIO 340 – 4722713
CISERANO
OL FRITAROL ALIMENTARI 035 – 0381262
MACELLERIA BAGINI MACELLERIA 035 – 883220
MACELLERIA UBIALI MACELLERIA 035 – 883278
IL PIACERE DEL PANE PANIFICIO 345 – 1292550
PANIFICIO VITALI PANIFICIO 340 – 5653454
PANIFICIO PARIMBELLI PANIFICIO 339 – 2909065
GAMBERO ROSSO PASTI A DOMICILIO 339 – 4352404
TRATTORIA DEGLI AMICI PASTI A DOMICILIO 035 – 883168
VECCHIO CAMINO PIZZERIA 333 – 6440567
PIZZERIA REGINA PIZZERIA 035 – 4821591
VOGLIA DI PIZZA PIZZERIA 035 – 871818
LA SPESA LA FACCIO IO SPESA A DOMICILIO 335 – 5477221
CIVIDATE AL PIANO
LA BOTTEGA DEL PONTE ALIMENTARI 0363 – 97338
SUPERMERCATO FRESCO MIO MACELLERIA GORINI ALIMENTARI E MACELLERIA 0363 – 976642
FARMACIA COLOMBO FARMACIA 0363 – 97039
FARMACIA SAN NICOLO’ FARMACIA 0363 – 945034
CENTRO CARNI ZAPPELLA MACELLERIA 0363 – 97036
SPACCIO CARNI MACELLERIA 0363 – 97259 / 0363 – 945174
NON SOLO FRUTTA DI GRACI ORTOFRUTTA 349 – 5793217
LA BOTTEGA DELLA FRUTTA DI VALENTINA ORTOFRUTTA 349 – 3851920
MARKET DI KAUR AMANDEEP ORTOFRUTTA 331 – 7447697
PANIFICIO ZAPPELLA ROBERTO PANIFICIO 0363 – 97087
PANIFICIO OPERA PANIFICIO 0363 – 561168
PANIFICIO NICHI PANIFICIO 0363 – 97184 / 348 – 8829554
CORTENUOVA
SELF SERVICE MARGY ALIMENTARI 0363 – 992150
ALIMENTARI ANTONELLA BATTAGLIA ALIMENTARI 338 – 42877128
LA MACELLERIA DI LAMERA ANDREA MACELLERIA 0363 – 992179
L’ANGOLO DEL PANE PANIFICIO 0363 – 909224
CREDARO
LA BUTIGA DI PLEBANI ANGELO ALIMENTARI 035 – 935141
ORTOFRUTTA VARINELLI ORTOFRUTTA 333 – 3491603 / 389 – 4772681
AGRICOLA MARCHETTI ORTOFRUTTA 035 – 929612
FORNOVO SAN GIOVANNI
MANI IN PASTA ALIMENTARI 0363 – 57475
FARMACIA BIANCHI FARMACIA 0363 -57610
ORTOFRUTTA ELEONORA ORTOFRUTTA 0363 – 337072 / 347 – 4712794
PANIFICIO GRISA PANIFICIO 0363 – 57183 / 349 – 3136837
PANIFICIO QUIRICO PANIFICIO 0363 – 57230 / 349 – 8920396
PANIFICIO CERRI PANIFICIO 0363 – 57238 / 347 – 6488160
PIZZERIA S.GIOVANNI PIZZERIA 0363 – 57611
GANDINO
ALIMENTARI FERRARI ALIMENTARI 035 – 745445
MINIMARKET CIRANO ALIMENTARI 035 – 745507
MACELLERIA COTER MACELLERIA 035 – 746195
MACELLERIA ALTIN MACELLERIA 035 – 747232
PIZZERIA DA CIUMBA PIZZERIA 035 – 745607
GAZZANIGA
PALENI ALIMENTARI 035 – 713739
MINIMARKET OREZZO ALIMENTARI 035 – 712602
LEGRENZI FULVIO ALIMENTARI E MACELLERIA 338 – 3493182
FARMACIA PAGANESSI FARMACIA 035 – 0267911
FARMACIA BRUNELLI FARMACIA 035 – 711014 / 351 – 1277265
AMBROSIA GASTRONOMIA PIZZERIA 035 – 738249
MACELLERIA MERELLI MACELLERIA 035 – 712094
L’ALBERO GHIOTTO ORTOFRUTTA 320 – 3230375
FRUTTA PIU’ DI LUCCHINI ORTOFRUTTA 035 – 713655
ORTO PIU’ DI CAROBBIO CORRADO ORTOFRUTTA 335 – 8008607
FORNARINA ZUCCA PANIFICIO 035 – 711353 / 335 – 1218083
GUERINI LUCA E MIRKO PANIFICIO 388 – 5623489
GORNO
PERANI GUIDO ALIMENTARI 035 – 707379
ASSISTENZA DOMICILIARE ASSISTENZA DOMICILIARE 035 – 703563
FARMACIA DI GORNO FARMACIA 035 – 707115
PASTI A DOMICILIO OVER 65 PASTI A DOMICILIO 035 – 707145
LA SPESA LA FACCIO IO SPESA A DOMICILIO 035 – 707145 INT. 2
GRASSOBBIO
MARKET DEL PRATO ANDREINA ALIMENTARI 035 – 525096
FARMACIA BRIZZI FARMACIA 035 – 525051
BONAITI FRUTTA E VERDURA ORTOFRUTTA 035 – 526092
FORNERIA VARELLI PANIFICIO 035 – 525194
OL FORNER PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 0745458
PIZZERIA JOLLY PIZZERIA 035 – 335458
RISTORANTE PIZZERIA AL BARRACUDA PIZZERIA 035 – 526530 / 328 – 1362431
PIZZERIA SAN FRANCESCO PIZZERIA 035 – 335385
AL PACHA’ PIZZERIA 334 – 7863179
KE PIZZA PIZZERIA 035 – 671882
IL GHIOTTONE PIZZERIA E GASTRONOMIA 035 – 335033
GROMO
ALIMENTARI GIORNALI GANDELLI DOMENICO ALIMENTARI 0346 – 41073
ALIMENTARI GANDELLI ANGELO SILVESTRO ALIMENTARI 0346 – 41080
ALIMENTARI PETROGALLI ALIMENTARI 0346 – 41414
MINIMARKET ZENONI ALIMENTARI 0346 – 41184
IL GIOCARTOLAIO CARTOLERIA 0346 -42090
EDICOLA HOTEL GROMO EDICOLA 0346 – 41810
FARMACIA TADDEI FARMACIA 0346 – 41122
CASEIFICIO PALENI FORMAGGI 0346 – 41812
MACELLERIA DA MARIO MACELLERIA 0346 – 41062
ORTOFRUTTA NEGRONI ORTOFRUTTA 0346 – 41108
PANIFICIO DEL BORGO PANIFICIO 0346 – 41077
LALLIO
CARREFOUR ALIMENTARI 02 – 21079503
LA BOTTEGA DI BEPPE ALIMENTARI 035 – 5292727
FARMACIA DEGLI SPEZIERI FARMACIA 035 – 691420
GELATERIA DOLCE VITA GELATERIA 340 – 2956166
L’ANGOLO DELLA FRUTTA ORTOFRUTTA 035 – 5293613 / 348 – 0327956
PANIFICIO DOPPIO ZERO PANIFICIO 035 – 691229
PASTI A DOMICILIO OVER 65 PASTI A DOMICILIO 035 – 2059031 / 035 – 205 9011 / 329 – 9072248
LEFFE
ALIMENTARI ZENONI ALESSIA ALIMENTARI 035 – 731016
ZE-CA DI ZENONI CARLO CASALINGHI 035 – 731582
MC DI REMONDI COLORIFICIO 035 – 733849
BOTTEGA DEL VINO ENOTECA 035 – 731246
ERBORISTERIA I SEMPLICI DI BOSIO VANIA ANTONELLA ERBORISTERIA 324 – 5635805 / 035 – 734299
BLOOM FIORI DI PAOLA BOMBARDIERI FIORISTA 333 – 4735773
MARTINELLI ORAZIO GASTRONOMIA E ALIMENTARI 035 – 731166
LA GRUCCIA DI BENICCHIO DALILA LAVANDERIA 035 – 732642
ORTOFRUTTA GELMI SABRINA ORTOFRUTTA 035 – 727076
ORTOFRUTTA PEZZOLI LUCIA ORTOFRUTTA 035 – 732616
PANIFICIO PEZZOLI PANIFICIO E ALIMENTARI 035 – 731506
NEGRONE DI SCANZOROSCIATE
U2 (SUPERMERCATO) ALIMENTARI 035 – 6591365
FORNERIA CORTINOVIS PANIFICIO 035 – 6591008
LA COLLINETTA RISTORANTE PASTI A DOMICILIO 035 – 661296
NEMBRO
PAOLO FORMAGGI – LONNO ALIMENTARI 340 – 5930576
F.LLI GRITTI ALIMENTARI – GAVARNO ALIMENTARI 035 – 520361
A&O MINIMARKET ALIMENTARI 035 – 470881
AZ. AGRICOLA MATTIA BENIGNI ALIMENTARI 349 – 1568556
CALZOLAIO ANDREA CALZOLAIO 335 – 7163726
CARTOLERIA NO PROBLEM CARTOLERIA 035 – 520550
LINEA CASA BALDAN CASALINGHI 035 – 520454
ENOTECA ITALVINI ENOTECA 035 – 520876
FARMACIA SAN FAUSTINO FARMACIA 035 – 0143027
FARMACIA SAN MARTINO FARMACIA 035 – 520416
FARMACIA REBBA FARMACIA 035 – 520842
FLORICOLTURA AZZOLARI FIORISTA 035 – 520643
SIGNORI FIORI FIORISTA 035 – 520834
GELATERIA ARTIGIANALE DI NEMBRO GELATERIA 035 – 522002
MACELLERIA VALENTINO MACELLERIA 035 – 523497
MACELLERIA ALGERI MACELLERIA 035 – 520353
MACELLERIA MOIOLI MACELLERIA 035 – 522404
CAMILLA ORTOFRUTTA ORTOFRUTTA 035 – 522121
ORTOFRUTTA CORTINOVIS ORTOFRUTTA 035 – 520356
ORTOFRUTTA SORELLE ROTA ORTOFRUTTA 035 – 520860
OTTICA CERONI OTTICA 338 – 4320117
OTTICA VALOTI OTTICA 333 – 4169426
PANIFICIO CUMINETTI PANIFICIO 035 – 520334
PANETTERIA DOLCI SOGNI PANIFICIO 035 – 220035
NON SOLO PANE PANIFICIO 035 – 521201
RISTORANTE VITA NOVA PASTI A DOMICILIO 035 – 523908
PAUSA PRANZO PASTI A DOMICILIO 348 – 7767813
OLMO AL BREMBO
MEDICINALI A DOMICILIO FARMACIA 0345 – 87026
MACELLERIA RONZONI MACELLERIA 0345 – 87020
AGRIFRUTTA ORTOFRUTTA 380 – 5805580
ALIMENTARI PANIFICIO RONZONI GIUSEPPE PANIFICIO E ALIMENTARI 0345 – 87034
TABACCHERIA PIANETTI MARIAGIOVANNA TABACCHERIA 0345 – 87050
OLTRE IL COLLE
ALIMENTARI TIRABOSCHI ROBERTO ALIMENTARI 0345 – 95019
MONY MARKET ALIMENTARI 0345 – 95163
ALIMENTARI ZORZONE ALIMENTARI 0345 – 95329
ALIMENTARI TIRABOSCHI VALERIO – ZAMBLA ALTA ALIMENTARI 0345 – 95043
ASSISTENZA DOMICILIARE ASSISTENZA DOMICILIARE 340 – 1523879 / 328 – 1698759
FARMACIA VIGANO’ FARMACIA 0345 – 95093 / 328 – 5725174
MACELLERIA RAINERI MACELLERIA 345 – 2916435
MERCATINO DELLA FRUTTA ORTOFRUTTA 0345 – 96002
TIRABOSCHI GIANLUIGI – ZAMBLA BASSA SPESA A DOMICILIO 335 – 6570766
ONORE
LA SPESA LA FACCIO IO – ALIMENTARI OLGA ALIMENTARI 0346 – 71191 / 346 – 3108642 / 342 – 7633206
PARRE
ALIMENTARI SCAINELLI ALIMENTARI 035 – 701145
COMINELLI ALIMENTARI ALIMENTARI 035 – 704020
KOSMARK SUPERMERCATI SRL ALIMENTARI 035 – 701237
MINUSCOLI ALIMENTARI 035 – 703137
ALIMENTARI BARETTI ALIMENTARI 035 – 701027
FARMACIA CASALE FARMACIA 035 – 701184
ORTOFRUTTA NEW SHOP ORTOFRUTTA 035 – 701625
RISTORANTE MORO PASTI A DOMICILIO 035 – 701103
PASTI A DOMICILIO OVER 65 PASTI A DOMICILIO 035 – 701002
SPEEDY PIAZZA PIZZERIA 035 – 704160
BONNY PIZZA PIZZERIA 035 – 702545
PIARIO
PARIGI MARKET ALIMENTARI 0346 – 27889
SIAMO AL VERDE ALIMENTARI 342 – 1725572
EDICOLA ABBADINI EDICOLA 0346 – 21138
FARMACIA SERAFIN FARMACIA 0346 – 24160
PONTE NOSSA
PARIGI MARKET ALIMENTARI 035 – 701078
LA FARMACIA AGOSTINI DI PONTE NOSSA FARMACIA 035 – 701049
FRUTTIVENDOLO MIGNANI ORTOFRUTTA 035 – 701000
IL MELOGRANO DI ROBY E LEO ORTOFRUTTA 035 – 701455
L’ANTICO FORNO DI ALTINI GIOVANNA PANIFICIO 346 – 5035608
LA PARAFARMACIA DI NOSSA PARAFARMACIA 035 – 19836447
ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI A DOMICILIO 339 -6986363
PRADALUNGA
VECCHI SAPORI ALIMENTARI 335 – 8317127
ALIMENTARI NEMBRINI ALIMENTARI 335 – 1632400
ALIMENTARI RESCATI ALIMENTARI 035 -768144
FARMACIA STRAUCH FARMACIA 035 – 767001
FRUTTIVENDOLO CARRARA ORTOFRUTTA 035 – 767616
FRUTTIVENDOLO ORTOFRUTTA 035 – 768697
PANIFICIO MARCHESI PANIFICIO 035 – 0772561
LA SPESA LA FACCIO IO SPESA A DOMICILIO 348 – 3914605
PREMOLO
MINI MARKET PREMOLO ALIMENTARI 392 – 7668560
BURLA DET ALIMENTARI 035 – 701650
FARMACIA DR. ANDREA ZILIOLI FARMACIA 035 – 704220
PANIFICIO PREMOLESE PANIFICIO 035 – 703112
LA CUCINA DI PETER PAN PASTI A DOMICILIO 035 – 6591503
RANICA
FARMACIA GIACHERIO FARMACIA 035 – 515511
FARMACIA TORRETTE FARMACIA 035 – 0744803
MAPELLI GASTRONOMIA GASTRONOMIA E ALIMENTARI 035 – 516198
MELAMANGIO ORTOFRUTTA 035 – 510443 / 339 – 1277959
FRUTTA EXPRESS ORTOFRUTTA 035 – 363685 / 345 – 4584156
AZIENDA AGRICOLA “IL RUDERE” ORTOFRUTTA 349 – 6624715
TRIONFINI PANETTERIA PANIFICIO 035 – 4536892
PAUSAPRANZO.NET PASTI A DOMICILIO 348 – 7767813
PIZZA EXPRESS PIZZERIA 035 – 515919
GRANOVIVO PIZZERIA 035 – 0789006
GHIOTTO PIZZA PIZZERIA 035 – 4536649
ROSCIATE DI SCANZOROSCIATE
ALIMENTARI MAGRI MARINA ALIMENTARI 349 – 1408489 / 035 – 664289
ROVETTA
ALIMENTARI MANINETTI ALIMENTARI 0346 – 71356
QUESTIONE DI GUSTO ALIMENTARI 0346 – 71717
PARIGI MARKET ALIMENTARI 0346 – 72003
ALIMENTARI FRATELLI MARINONI ALIMENTARI 0346 – 73444
L’ANGOLO DEI SAPORI ALIMENTARI 347 – 9956176
MACELLERIA PEZZOLI MACELLERIA 0346 – 72186
MACELLERIA VISINONI MACELLERIA 0346 – 72016
ORTO DI MATTIA ORTOFRUTTA 0346 – 73528
L’ANGOLO FRUTTA E VERDURA ORTOFRUTTA 328 – 8478296
PANIFICIO TOGNON PANIFICIO 0346 – 73631
PANETTERIA MINUSCOLI PANIFICIO 0346 – 72733 / 72485
SARNICO
GASTRONOMIA IL GOLOSONE GASTRONOMIA E ALIMENTARI 035 – 910193 / 340 – 9079304
MACELLERIA ALEBARDI MACELLERIA 035 – 910042
MACELLERIA KARIM MACELLERIA 389 – 2854857
DI COTTE E DI CRUDE ORTOFRUTTA 345 – 5103368
FRUTTA DA GIGI ORTOFRUTTA 035 – 912119
L’ANTICO FORNO PANIFICIO 329 – 4314885
PANIFICIO BELUSSI PANIFICIO 340 – 2224475
PANIFICIO SAVARDI PANIFICIO 035 – 910553
LA FORNERIA DEL LAGO PANIFICIO 035 – 0743081
ANT.SALUM. DA TOMMY SALUMERIA 035 – 910266
SALUMERIA MONIERI SALUMERIA 348 -3069624
SCANZOROSCIATE
CONAD ALIMENTARI 035 – 661136
EUROSPIN ALIMENTARI 035 – 657509
BAR GELATERIA MIMOSA GELATERIA 035 – 6591676
NICOLA E RINA MACELLERIA MACELLERIA 035 – 663813
LA FRUTTA DI MASSI ORTOFRUTTA 035 – 6591745 / 340 – 8536727
BAR PUNTOZERO PANIFICIO 346 – 3702824
IL PASTAIO PANIFICIO E GASTRONOMIA 035 – 218072
SCHILPARIO
OL BUTICHI’ – BARZESTO ALIMENTARI 347 – 8109560
CRAI DI MAJ ELENA ALIMENTARI 0346 – 55096
ALIMENTARI SPADA ALIMENTARI 0346 – 55016
LA DISPENSA DI MESSI ARMANDO ALIMENTARI 345 -2843318
EDICOLA AL MULINO EDICOLA 0346 – 56139
EDICOLA PETALI E PENSIERI EDICOLA 349 – 8059281
FARMACIA DR. IMERIO PRIDENZI FARMACIA 0346 – 55071
MACELLERIA PIZIO PIERLUIGI MACELLERIA 339 – 7873705
MACELLERIA PIZIO ALBERTO MACELLERIA 0346 – 55090
CENTRO FRUTTA SCHILPARIO ORTOFRUTTA 0346 – 56173
PANETTERIA RUSCONI PANIFICIO 347 – 3772616
PANIFICIO RIZZI PANIFICIO 348 – 6700838
COOPERATIVA AQUILONE PASTI A DOMICILIO 0346 – 51145
SELVINO
G&G MINIMARKET ALIMENTARI 380 – 8631814
ALIMENTARI MIGROSS ALIMENTARI 035 – 764469
QUEL CHE C’E’ A PARTIRE DA 0,50 CASALINGHI 346 – 0440102
BAZAR BANELLA CASALINGHI 035 – 763251
L’ANGOLO DELLA CARNE MACELLERIA 338 – 3172865
TIRABOSCHI MIRKO ORTOFRUTTA ORTOFRUTTA 035 – 763106
LOCATELLI CLAUDIO PANIFICIO PASTICCERIA PANIFICIO 348 – 6059442
SERIATE
MAIA’ PAPPAI ALIMENTARI 333 – 4411345
SUPERMERCATO MINIMARKET NON SOLO FRUTTA ALIMENTARI 035 – 19840936
SOLTO COLLINA
SUPERMERCATO ALIMENTARI 035 – 986994
IL BOTTEGHINO ALIMENTARI 035 – 986022
UFFICIO SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE 035 – 986012 / 349 – 3376108
FARMACIA FARMACIA 035 – 986015
FORNERIA PANIFICIO 035 – 986641
TAVERNOLA
SUPERMARKET VITALI ALIMENTARI 035 – 931005
LATTERIA GHISELLINI ALIMENTARI 035 – 931015
PANIFICIO FENAROLI PANIFICIO 035 – 931185
PANIFICIO ZATTI CORNELIO PANIFICIO 035 – 932027
TORRE BOLDONE
AZIENDA AGRICOLA PALAMINI ALIMENTARI 338 – 1768677
MACELLERIA CARMINATI CARNE E SALUMI MACELLERIA E SALUMERIA 035 – 340547 / 346 – 2606526
PANIFICIO GASTRONOMIA MINIMARKET MOROSINI PANIFICIO E ALIMENTARI 035 -340450
TREVIOLO
SALUMERIA GASTRANOMIA DI MAURIZIO POLETTI ALIMENTARI 035 – 6934174
ANTONIO SORTI ALIMENTARI 035 – 691108
IL CESTINO SAPORITO ALIMENTARI 328 – 2721532
MONDO VERDE DI BOLIS NUNZIO ALIMENTARI 338 – 1205338
ANNA E BEPI DEI F.LLI BENAGLIA ALIMENTARI E PASTI A DOMICILIO 035 – 691179
1960 SANZANI BOTTEGA BISTRO’ ALIMENTARI E PASTI A DOMICILIO 035 – 201292
UFFICIO SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE 035 – 690723
FARMACIA BIANCHI DOTT.SSA CLARA FARMACIA 035 – 691037
FARMACIA SAN GIOVANNI FARMACIA 035 – 693657
PANIFICIO F.LLI FINAZZI PANIFICIO 035 – 690662 / 339 – 2829496
PANIFICIO ROCCHI REMIGIO PANIFICIO 349 – 0704851
TRIBULINA E GAVARNO DI SCANZO
ALIMENTARI PEZZOTTA VALENTINO ALIMENTARI 035 – 4599038
FARMACIA TRIBULINA FARMACIA 035 – 8842555
PIANETA FRUTTA ORTOFRUTTA 334 – 8842555
VERTOVA
CARREFOUR ALIMENTARI 035 – 720493
LA FRUTTA IN TESTA ORTOFRUTTA 340 – 5930643
VERTOVA PERSICO FRUTTA ORTOFRUTTA 334 – 7559016
FRUTTA ORTAGGI DI CASSERA ORTOFRUTTA 335 – 5229641
PANIFICIO GUERINI PANIFICIO 035 – 713570
PANIFICIO MILANESI PANIFICIO 334 – 9430696 / 328 – 2194768
SALUMERIA PINO SALUMERIA 338 – 3036748
VILLA D’OGNA
ALIMENTARI CARMEN ALIMENTARI 0346 – 22380
CAMILLO BONICELLI & C. CASALINGHI 0346 – 21697
FARMACIA DI VILLA D’OGNA FARMACIA 0346 – 21059
MACELLERIA ZACHI’ MACELLERIA 348 – 4704286
BONICELLI CATERING PASTI A DOMICILIO 0346 – 21489
VILMINORE DI SCALVE
LA SPESA LA FACCIO IO SPESA A DOMICILIO 351 – 9467046 / 348 – 2463730
ZOGNO
CONAD ALIMENTARI 0345 – 90892
MD ALIMENTARI 0345 – 247152
ALIMENTARI LA CECCA ALIMENTARI 0345 – 94477
MACELLERIA DIEGO PESENTI MACELLERIA 0345 – 92078
NON SOLO SOGNI PASTI A DOMICILIO 333 – 7233032
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