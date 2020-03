Aziende agricole, “in arrivo contributi per 9 milioni di euro nella Bergamasca”

“In un momento così difficile anche per la nostra agricoltura, sono contento di annunciare l’arrivo di una grande liquidità per il settore, grazie alla firma del decreto regionale sulla misura 4.1 del Programma di sviluppo rurale. Su un contributo complessivo di 151.718.114,40 euro, a 371 aziende agricole, di cui 25,6 milioni a 99 aziende di montagna, nella Bergamasca arriveranno 9.245.846 per 25 aziende”. Lo annuncia Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.

“Queste risorse – spiega ancora Malanchini – serviranno per stimolare a competitività delle nostre aziende agricole, con il cofinanziamento di investimenti legati alla realizzazione di opere e impianti o all’acquisto di nuove apparecchiature”.