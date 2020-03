Autostrade Lombarde dona 30 mila euro agli ospedali di Bergamo e Brescia

In un territorio colpito pesantemente dal contagio, anche Autostrade Lombarde, con Brebemi e Argentea, scende in campo per supportare la sanità pubblica bresciana e bergamasca, coraggiosamente in prima linea nella lotta al coronavirus.

Nei giorni scorsi sono stati infatti donati 15 mila euro alla Fondazione Comunità Brescia Onlus per Asst Spedali Civili di Brescia e ulteriori 15 mila euro all‘Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Autostrade Lombarde, fortemente legata a questi territori e con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, si è concretamente posta a fianco di chi sta dando prova di grande professionalità e abnegazione, incoraggiando l’intero tessuto imprenditoriale bresciano e bergamasco a compiere un atto di responsabilità nei confronti del suo territorio, per supportarlo in una fase così cruciale.