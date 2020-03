Una donazione per aiutare chi ci aiuta: Croce Rossa e Anpas

Ogni giorno sono impegnati a soccorrere malati e infortunati, mettendo a serio rischio la propria salute. Sono gli operatori sanitari della Croce Rossa di Bergamo e i volontari di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), che a quasi un mese dallo scoppio dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia, ora chiedono un concreto aiuto da parte dei cittadini.

Hanno bisogno di un mano per l’acquisto kit prevenzione, dispositivi protettivi, guanti monouso e prodotti per la sanificazione, ma anche per mantenere attivi i servizi e i mezzi che utilizzano.

Come li possiamo aiutare?

Con una donazione, agli estremi che vi indichiamo nella foto qui sotto.