San Pellegrino piange la scomparsa dell’ex sindaco Giupponi

Un grave lutto per la propria famiglia, per l’Istituto Alberghiero di San Pellegrino e per tutto il paese. Si è spento Alberto Giupponi, ex sindaco della cittadina termale dal 1992 al 1996. 72 anni, ha iniziato il proprio servizio all’istituto alberghiero di San Pellegrino nell’ottobre 1968, come “censore di disciplina” presso il Convitto, per poi rimanere nelle aule della scuola fino al 2006.

Lo ricordano con affetto, nella mattinata di domenica 15 marzo, gli ex studenti, con un post su Facebook:

“Il prof. Alberto Giupponi ci ha lasciato. Un grande professore, un grande cittadino di San Pellegrino Terme, ed il primo vero grande sostenitore dell’associazione Ex Allievi. Sempre presente ai nostri raduni, sempre pronto a raccontare la storia di tutti noi. Oggi se ne va un grande pezzo di noi.

Ci dispiace non poterti salutare come avresti meritato prof, ci dispiace aver dovuto annullare l’evento a cui avresti partecipato… Ci saremmo salutati come sempre con un sorriso tenero, con una stretta di mano di stima sincera. Prof. Giupponi grazie per tutto”.

In lutto l’intera comunità di San Pellegrino. “Proclamato il lutto cittadino per partecipare al lutto della famiglia e come segno di doveroso riconoscimento per l’impegno profuso dal prof. Giupponi nei molteplici incarichi pubblici ricoperti a livello vallare e con particolare riguardo al servizio reso come Sindaco e Vicesindaco, a favore dell’intera comunità sampellegrinese” – si legge in una nota del sindaco Vittorio Milesi.

“In queste tristi giornate che stiamo vivendo, il nostro pensiero e la nostra vicinanza, insieme alla famiglia Giupponi, va anche alle molte famiglie che piangono la scomparsa di un loro caro”.