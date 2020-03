Le previsioni

Il cielo si va pian piano schiarendo previsioni

Nel corso della settimana, in particolare da mercoledì, si potrà apprezzare maggiormente un incremento delle temperature, in ragione della rimonta dell'anticiclone sub tropicale

Più informazioni su Meteo









Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Costa ci accompagna alla scoperta del tempo che farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE La pressione aumenta con tempo che volge gradualmente verso una maggiore stabilità; nel corso della settimana, in particolare da mercoledì, si potrà apprezzare maggiormente un incremento delle temperature, in ragione della rimonta dell’anticiclone sub tropicale su tutto lo Stivale. Domenica 15 marzo 2020 Tempo Previsto: Nella prima parte della giornata nuvolosità estesa, in particolare sulle pedemontane e sulle pianure adiacenti ove prevarranno condizioni di cieli nuvolosi; altrove maggiori probabilità di schiarite, in particolare sui rilievi alpini. Dal pomeriggio tendenza a schiarite e spazi soleggiati sulle zone di pianura mentre sui rilievi Alpini e Prealpini tendenza a cieli nuvolosi o localmente coperti con la possibilità di qualche isolato e debole piovasco. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo (4/7°C), massime in lieve aumento (11/15°C). Lunedì 16 marzo 2020 Tempo Previsto: Al mattino cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi su Prealpi, pedemontane e alte pianure con tendenza col passare delle ore a poco nuvolosi; altrove prevalenza di cieli poco nuvolosi. Per il resto della giornata su buona parte della Regione soleggiato con transito di innocue velature; qualche addensamento più compatto sarà possibile tra Prealpi e pedemontane ma senza fenomeni. Temperature: minime in calo (2/6°C) con i valori maggiori attesi nelle aree densamente urbanizzate, massime in aumento (14/16°C). Martedì 17 marzo 2020 Tempo Previsto: prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche locale addensamento sulle Prealpi orientali. Temperature: in lieve aumento con estremi 3/7°c e 15/17°C. © Riproduzione riservata